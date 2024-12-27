Tugay: İzmir'deki tüm kurumların sürece katılması gerekiyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:29

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Komisyonu’nun iklim krizi ile mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk kent olan İzmir, doğa dostu projelerle uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor. İzmir'in bu alanda oluşturduğu yol haritası, yılın son İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) toplantısında gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, AB İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olan İzmir'in, 2030 yılında sıfır karbon hedefiyle çalıştığını anımsattı. Başkan Tugay, “İzmir, üstleneceği bu rolle hem kendi marka değerini güçlendirecek, hem de Türkiye'ye öncülük yapma anlamında önemli bir görevi yerine getirecek” dedi.

“BURADAKİ ZİHNİYETİN RADİKAL BİR DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelede çok geride kaldığını belirten Başkan Tugay, “Enerji verimliliği konusunda yeterli çalışma yapılmadığı çok açık. Yurt dışında akşam belli saatten sonra sokak aydınlatmalarını kapatarak enerji verimliliğini sağlamaya çalışıyorlar. Burada zihniyetin radikal değişimine ihtiyaç var” dedi. Kararlı adımlar atılmaması halinde Türkiye ve dünya için yakın zamanda çok ciddi sorunların ortaya çıkacağını vurgulayan Tugay, “Sadece belediyenin çalışması ile karbon emisyonunun düzelme ihtimali yok. Mutlaka bir yol haritası yapılması, sürecin takip edilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kendimize belediyenin sebep olduğu karbon emisyonunu düşürmek adına bir yol haritası çizebiliyoruz. Bunu 2025'ten itibaren adım adım pratiğe dönüştürme konusunda kararlıyız. Başarılı olacağımıza dair hiç bir şüphem yok. Ama yetmeyecek. Şehrimizin diğer kurumlarının da etkili olarak bu sürece katılması gerekiyor. Avrupa'nın etiket almış Türkiye'den tek misyon şehri İzmir. 2030'da karbon nötr olmayı taahhüt etmiş bir şehir durumundayız. Avrupa Birliği'ne girelim veya girmeyelim İzmir kendisine neyi yakıştırıyor? Kendimiz için önemli hedefler koyup, bunları başarabiliriz. İzmir bu konuda öncü olabilir. Her birimiz enerji harcamamızda, atık ve su yönetimimizde bazı etkili kararlar alacağız. Şehir ile ilgili radikal kararlar alma durumu olabilir. Bunları yapabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“İZMİR'İ ÇOK FARKLI YERE KOYACAK”

İklim konusunda yürütülen çalışmalara yurttaşların da dahil edilmesinin, daha etkili sonuçlar alınmasını sağlayacağını vurgulayan Başkan Tugay, “İzmir'in motivasyona ihtiyacı var. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği ile ilgili çok önemli kararları alıp, bunları uygulayan kişiler olduğumuz zaman eminim kimse buna kayıtsız kalmayacak. Bugün Türkiye'den umudunu kesmiş gibi görünen pek çok kişi, kurum İzmir'i çok farklı yere koyacak. Herkesin yararını gözetecek bir eylem planı ve yol haritası ile yürüyeceğiz. İzmir'in çok güzel günler yaşamasını istiyoruz. Bize güvenin. Bizler, sizlere sonuna kadar kulak vermeye, birlikte hareket etmeye, her zaman en doğrusunu birlikte arayıp bulmaya hazırız” dedi.

“2025 YILINDA DAHA GÜZEL GELİŞMELERİ KONUŞALIM”

2026’da İzmir’in ev sahipliğinde yapılacak EXPO etkinliğinin hazırlık sürecine de değinen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı: “10 Şubat'ta Tayland'ta EXPO'nun genel kurulu yapılacak ve kesin olarak Türkiye ile ilgili nihai kararı beraber alacağız. Biz de İzmir'in sunumunu yapmaya, planını anlatmaya gideceğiz. Yer konusunda net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü karar çıkmadı. EXPO genel kurulu bir kaç alternatiften birini seçecek. Ama ben şuna inanıyorum; bu süreçte Yeşildere'de kamulaştırmalar bitmeyeceği için yapacağımız yarım bir iş yerine, çok daha güzel, başarılı, şehrimize çok daha önemli katkıları olacak bir organizasyonu beraber yapacağız.

Güven talep ediyorum. 2025'te bu masanın etrafında çok daha güzel şeyleri konuşmayı umuyorum. Biz iyi şeyler olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha güzel çalışmaları gerçekleştirme fırsatı olacak.” Kurul üyeleri de çalışmalara destek vereceklerini açıkladı.

TASARLANAN LOGOLAR TANITILDI

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da “İzmir Misyon Kent 2030” başlığı ile bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca önemli bir karar daha alındı. İklim Nötr kapsamında yapılacak çalışmaların kurumsallaşması için teknik komite kurulması kararı, oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda İEKKK için tasarlanan 3 logo ile yine Misyon Kent için hazırlanan 3 logo, kurul üyelerine sunuldu. Üyeler, logoları inceledikten sonra seçimi yapacak.

ÖNCEKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Önceki dönemde kurula başkanlık yapanlara da teşekkür plaketi verildi. Prof. Dr. Attila Sezgin, Betül Elmasoğlu, Dr. Faruk Güler, İdil Yiğitbaşı, Mehmet Tiryaki, Mehmet Ali Kasalı, Öner Akgerman, Selami Özpoyraz, Şerife İnci Eren, Sıtkı Şükürer, Tufan Ünal ve Yılmaz Temizocak plaketlerini Başkan Tugay'dan aldı.

Toplantının sonunda üyeler hep birlikte yeni yıl pastasını keserek 2025 yılı için dilek tuttular.