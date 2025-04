Tugay: Önümüzdeki günlerde her şey çok güzel olacak

Yayınlanma: 25.04.2025 - 16:50

Güncelleme: 25.04.2025 - 16:50

Bir yandan tarım üreticisini desteklerken bir yandan da yerel lezzetleri dünyaya tanıtarak İzmir turizmine katkı sağlamayı hedefleyen Uluslararası Urla Enginar Festivali, “Bir Enginar, Bin Lezzet” sloganı ile 11’inci kez dünyaya kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejte eşi Öznur Tugay ile birlikte yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile eşi Pınar Balkan, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Avukat Deniz Yücel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, üreticiler, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar eşlik etti. Üreticiler, enginar dolu traktörleriyle korteje renk kattı.

TUGAY: HER BİR YURTTAŞIMIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Urla ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'yi çok sevdiklerini ve değerlerine sahip çıktıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Her bir yurttaşımızın, sahip olduğumuz bir değer olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda üzerinde yaşadığımız her bir santimetre toprağın, her damla suyun, temiz havanın, denizin ve bunlar aracılığıyla sunulan nimetlerin de birer değer olduğunu düşünüyoruz. Kentimizin her bir köşesinde düzenlenen festivaller o yörenin kültürünü, ürünlerini yaşatmak ve tanıtmak için düzenleniyor. Bizler de bu değerlerin koruyucusu ve geliştiricisi olmaya çalışıyoruz” dedi.

“ÇARELER ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”

İzmir'in çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, ülke tarımının kötüye gidişini ve tarımdaki istihdam durumunu sayılarla anlattı. Başkan Tugay, 2001 ve 2023 yılları arasında Türkiye'de tarımın Gayrisafi Milli Hasıla'daki payının yüzde 11,4’ten 6,2'ye, istihdamdaki payının da yüzde 37,58'den yüzde 14,8'e düştüğünü dile getirdi. Tugay, “Artık daha az sayıda insanımız tarımla uğraşıyor. Maalesef tarımsal ürünlerimizin ülkemizdeki payı da azalmış durumda. 2001 yılından bu yana 22 yıldır Türkiye'de 2,5 milyon hektar tarım alanını kaybettik. Bu rakamlar çoğaltılabilir. Hepsi olumsuz, üzücü. Üzücü ve olumsuz şeyler karşısında gözümüzü kulağımızı kapatmak, kaba tabiriyle başımızı kuma gömmek değil de gerçekleri görmek, sorunların üzerine gitmek, bunlar için çareler üretmek zorundayız. Yapması gerekenler yapmayabiliyor. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi. Türkiye'de iklim, tarım kötüye gidiyor. Gerekeni yapmıyorlar. Ülkede yoksulluk, işsizlik artıyor ama maalesef daha iyiye götüren olmuyor. Böyle durumlarda milletin ayağa kalkması ve ülkesine sahip çıkması gerekiyor” dedi.

“NE MUTLU BİZE Kİ BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN ÇOK BÜYÜK BİR ÖNDERİ VAR”

Tören sahnesinin yanında bulunan Atatürk Heykeli'ni göstererek konuşmasını sürdüren Tugay, “Milletlerin liderleri var, yaptıklarıyla kendisine meşale, ışık gibi gördüğü insanlar var. Her millette de yok. Ama ne mutlu bize ki büyük Türk milletinin çok büyük bir önderi var. Öylesine bir önder ki; İzmir'e aşık, inanan, Kurtuluş Savaşı'nın buradan başladığını bilen ve burada bitiren, ilk İktisat Kongresi'ni İzmir'de, Cumhuriyet’in kuruluşundan önce yaptıran, kadınlara özel bir önem veren, fuarının yapılmasını emreden... Fuarımızın bu sene 94'üncüsünü yapacağız. Gittiği her yere adeta medeniyet, eğitim, vatanseverlik, insan, doğa sevgisi taşıyan o lider 'Çiftçi milletin efendisidir' demişti. Çiftçimiz milletin efendisi olmak durumunda, biz de onların önünde her zaman saygıyla eğilmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

İklim krizine de dikkat çeken Başkan Dr. Cemil Tugay, bu konuda hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tugay, “Sahip olduğumuz özgürlüğün, demokrasinin, hakların değerini tıpkı çiftçimizin ve tarımımızın değerini bilir gibi bilmeli ve onlara sahip çıkmalıyız. Ben sizlere kendi adıma söz veriyorum; görevde bulunduğumuz her gün, bizim için bu büyük mücadelenin bir başka günü olacak. Sabah gözümüzü bu vatanı severek açacağız, kapattığımızda gözümüzü bu vatanı, halkımızı severek kapatacağız. O yüzden her ne yanlış varsa karşısında bizi bulacak. Ben inanıyorum, önümüzdeki günlerde her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

BALKAN: TARIM ARAZİLERİMİZ YOK OLMASIN İSTİYORUZ

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Bu bereketli coğrafyanın dilinden anlayan üreticilerimiz yalnızca gıda üretmiyor; kültürü, yaşam biçimini, direnci de yaşatıyor. Emek tutan ellere alkış tutmak için toplandık. Onların emeği olmadan bu hikaye yazılamazdı. Urla'da her yıl 2 bin tona yakın enginar üretiliyor. Bu festival sadece bir kutlama değil, atalarımızdan kalana mirasa sahip çıkmanın, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmanın bir ifadesidir. Biz istiyoruz ki Urla'mız öz değerini kaybetmesin. İlçemiz hep böyle kalsın, tarım arazilerimiz yok olmasın istiyoruz” dedi.

ÖNER: YERELDEN EVRENSELE UZANAN BİR KÖPRÜ

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, “2015 yılında bu festival bir hayaldi. Güç birliğiyle bu hayal gerçeğe dönüştü. Milyonların kalbinde yer etti. Bir bölgenin kalkınma hikayesidir. Ortak vizyonun eseridir. Bu festival, yerelden evrensele uzanan bir köprüdür” ifadelerini kullandı.

USLUCAN: YAŞASIN EMEK YAŞASIN URLA

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, “Toprağın bereketiyle yoğrulmuş emeğin ve sabrın simgesi enginar için bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Üretici kazanırsa ülke kazanır. Üreticimize moral ve motivasyon kaynağıdır. Toprağa sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır. Yaşasın emek, yaşasın Urla” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Başkan Tugay ile Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve beraberindeki heyet, üretici stantlarını gezdi. Başkan Tugay, üreticilerle ve yurttaşlarla sohbet etti.

ETKİNLİKLER, ATÖLYELER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Urla Ziraat Odası, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Urla Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, 27 Nisan Pazar gününe kadar stantlarıyla, etkinlikleriyle binlerce misafiri Urla sokaklarında buluşturacak.

Bu yıl festivalin en heyecan verici bölümlerinden biri: "Urla Lezzet Serüveni Mutfak Atölyeleri". Hollanda’dan Fransa’ya, Gürcistan’dan İtalya’ya uzanan bir şefler buluşması olacak. Michael Van Der Kroft, Alan Geaam, Tamar Gachechiladze, Paolo Griffa gibi yıldız isimler, enginarla yaratıcılıklarını konuşturacak. Urla'nın geleneksel üretimi, kadın emeği, doğayla uyumlu yaşam tarzı bu festivalin ruhunu oluşturuyor. Mutfak atölyelerinin yanı sıra bu yıl; “Urla Sakız Enginarı ve Coğrafi İşaret”, “Ege Otları ve Halk Kültürü”, “Gastrofarm Urla: Tarım, Turizm ve Gastronomi” gibi konularda söyleşiler, sunumlar ve belgesellerle dolu dolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca Urla Kent Tarihi ve Arşivi ile ortak yürütülen etkinliklerde, sürdürülebilir mutfaklar, sağlıklı yaşam, genç şeflerle mutfak sanatı ve edebiyat gibi çok katmanlı konular ele alınacak. Her akşam Cumhuriyet Meydanı’nda konserler, festival boyunca Malgaca Pazarı çevresinde stantlar, üretici buluşmaları, çocuk etkinlikleri, yürüyüşler, enginar hasadı, kültür gezileri ve çok daha fazlası olacak. Her akşam ana sahnede gerçekleşecek konserlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Grup Papara ve Özlem Menokan gibi isimler sahne alacak. Atölyelerin yanı sıra belgesel gösterimleri ve kültürel etkinliklerle festival coşkusu doyasıya yaşanacak.