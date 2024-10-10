Tugay Uluçevik: Türkiye BMGK üyeliğine aday olmalı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:14

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:14

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Yunanistan’ın 2025-26 döneminde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) 10 geçici üyeden biri olarak görev yapacak olması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye’nin 2009-10 döneminde BMGK’na üye olduğunu, 2008 Ekim ayında BM’nin 63’üncü Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda oy kullanan 192 üyenin 151’inin oyunu alarak BMGK geçici üyeliğine birinci turda birinci sırada seçildiğini anımsatan Özülker, “Türkiye üyeliğinin 2010 yılının sonunda bitmesinden sadece 4 yıl sonra 2015-16 dönemi için adaylığını yeniden koyunca 2014 Ekim’inde yapılan seçimde sadece 60 oy alabilmiş ve seçilememişti. 2008’e göre kısa sürede 132 devletin oyunu kaybetmişti. Bu sonuçta önceki üyelikten sadece 4 yıl gibi kısa bir süre sonra yeniden aday olma gibi bir hatta yapılmış olmasının da diğer faktörler meyanında rolü olmuştur. Türkiye’nin BMGK’deki son üyeliğinin üzerinden 14 sene geçmiştir. Şimdi Yunanistan’ın kendi üyeliğinin sona ermesinden 18 yıl sonra yeniden BMGK’ne seçildiği keyfiyeti de dikkate alınarak, Türkiye’nin BMGK üyeliği için adaylığını koyması etkili ve aktif bir dış politika uygulanması için faydalı olacaktır” dedi. 82 veya 83’üncü BM Genel Kurullarında yapılacak seçimlerde 2028-29 veya 2029-30 yılları için Güvenlik Konseyi üyeliğine Türkiye’nin adaylığının ileri sürülebileceğini aktaran Özülker, “Günümüzde BM’nin etkisizliği artık inkâr kabul etmez hale gelmiş, BMGS bile bu hazin ve vahim gerçeği ikrar etmiş olsa da yine de BM diplomasisi sürmektedir. Bu gerçek de dikkate alınarak Türkiye’nin BM ile ilgili şimdiki öncelikli hedefi BM Güvenlik Konseyi’ne önümüzdeki üç dört yıl içinde geçici üyelerden biri olarak 2 yıllığına seçilmek olmalıdır” ifadelerini kullandı.