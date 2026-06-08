Tuğba Yavaş davası görüldü... Savcı mütalaasını değiştirdi: 'Kasten öldürme' demişti, şimdi beraat talep etti!

Çanakkale'de yaşayan restoratör Tuğba Yavaş 30 Ekim 2024’te beşinci kattan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Yavaş’ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş’ın “intihara yönlendirme” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Geçen duruşma savcı yeterli şüphe oluşması sebebiyle ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlatılması yönünde mütalaa verdi, ancak bugün görülen duruşmada savcı, sanık hakkında “intihara yönlendirme” suçundan beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanının izinli olduğu öğrenilirken, duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Yavaş’ın avukatı Türkan Kara, “Biz başından beri bu dosyanın etkin bir soruşturmaya tabi tutulmadığını ve sanığın beyanlarına itibar edilerek geri kalan çok önemli delillerin bir şekilde incelenmediğini ve görmezden gelindiğini iddia ediyoruz. Nitekim de öyle devam ediyor. Geçen celse burada bir kırılma noktası yaşadık. İlk defa bir şeyi kabul ettirebildiğimizi düşündük. Mahkeme savcısı ‘kadına karşı kasten öldürme konusunda şüphe oluştu. Buradan da incelenmeli’ diye mütalaada bulundu. Mahkeme hakimi de bunu kabul ederek duruşma zaptına da geçirdi” dedi.

Kara, ardından Başsavcılığın gönderilen dosyanın ağır cezaya gönderilmesi konusunda görüş bildirerek takipsizlik kararı verdiğini dile getirdi.

Bugün görülen duruşmada ise mahkeme başkanının izinli olduğunu belirten Kara, “Öncelikle mahkemenin asıl hâkimi emekli olacakmış, izin almış. Yerine görevlendirilen bir hakim vardı. Delillerin toplanması gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı.

Kara ayrıca mütalaayı kabul etmediklerini dile getirdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Tuğba Yavaş'ın kardeşi Muhsin Babayiğit da, “Savcı kendisi vermemiş gibi 180 derece çevirmiş bir mütalaa verdi. Savcının bir önceki mütalaası ‘kasten öldürme suçuyla’ yeniden soruşturma başlatılmasıydı. Bugün tam tersi, ‘intihara yönlendirme’ suçundan beraat verilmesi yönünde mütalaa verdi. Böyle bir hukuksuzluk olamaz. 588 Gün olmuş bugün. Karşıdan karşıya geçerken kaza ile ölmüş kişi için bile yerinde keşifi incelemesi yapılıyorken bizim dosyamızda hala yerinde keşif yapılmadı. Dosya bir şekilde müdahale edildiğini düşünüyoruz. Dosya ağır cezaya taşınamıyor. Bu mütalaayı kabul edilemez görüyoruz” dedi.