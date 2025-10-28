Samsun'un Ladik ilçesine atanan Kaymakam Tuğçe Orhan yeni görevine başladı. Orhan, sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, Tuğçe Orhan kimdir? Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kaç yaşında, nereli?

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

Kaymakam Tuğçe Orhan, 1995 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Orhan, lisans eğitimini 2017 yılında Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Orhan, aynı üniversitede Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine devam etti.

TUĞÇE ORHAN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLADI?

Kariyerine, İçişleri Bakanlığı'nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak adım atan Tuğçe Orhan, 21 Aralık 2021 tarihinde Elazığ Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. İl merkez stajını Elazığ Valiliğinde, mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara'da, kaymakam refikliği stajlarını ise Düzce'nin Akçakoca ilçesi ve Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tamamladı. Tuğçe Orhan, 22 ay boyunca Bolu'nun Seben ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü.