Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı

Eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:18
Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı
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Eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı. Başoğlu’na rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taktı.

Başoğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında emekli olmuştu.


Mustafa Başoğlu SAADET partisi

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