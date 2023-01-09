Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı
Eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı.
Eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı. Başoğlu’na rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taktı.
Başoğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında emekli olmuştu.
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