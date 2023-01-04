Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi: Sadece MHP ve Saadet düştü

04 Ocak 2023 Çarşamba, 20:43

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısı verilerini yedi ay sonra güncelledi.

Geçmişte 3 aylık verileri açıklarken son olarak 12 Mayıs 2022 tarihinde üye sayılarını kamuoyuna duyuran Yargıtay, bundan sonra her yıl ocak ayının ilk haftasında sayıların yayınlanacağını duyurdu. Böylelikle 2023 Haziran’a kadar yapılması beklenen seçimlerden önceki son siyasi parti üye sayısı verileri açıklanmış oldu.

ERDOĞAN’IN ‘15 MİLYON ÜYE’ ÇAĞRISINA ULAŞILAMADI

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, AKP’nin 12 Mayıs’taki üye sayısı 11 milyon 40 bin 139’du. Geride kalan yedi ayda iktidar partisi üye sayısını 201 bin 91 kişi artırarak toplam 11 milyon 241 bin 230 üyeye ulaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dönem dönem açıkladığı 15 milyon üye çağrısına bu dönemde de ulaşılamadı.

İSTİFA İDDİALARININ KONUŞULDUĞU MHP'DE ÜYE AZALIŞI

Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise AKP’nin tersine üye sayısında azalış kayıtlara geçti.

MHP’nin 480 bin 584 olan üye sayısı 16 bin 492 azalarak 464 bin 92 kişiye geriledi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından MHP teşkilatlarında istifaların yaşandığı da iddia edilmişti.

CHP'NİN ÜYESİ SAYISI ARTTI

CHP’nin üye sayısı geride kalan yedi ayda artış gösterdi. Mayıs ortasında 1 milyon 339 bin 150’ye sahip olan CHP, 30 bin 280 yeni üye ile toplam 1 milyon 369 bin 430 üyeye ulaştı.

İYİ PARTİ 600 BİN BARAJINI GEÇTİ

İYİ Parti'de de üye artış eğilimi gözlemlendi. 7 ay önce yayınlanan verilerde 568 bin 918 üyeye sahip olan İYİ Parti 600 bin barajını geçti. Üye sayısını 48 bin 595 kişi artıran İYİP toplam 617 bin 513 üyeye erişti.

DEVA VE GELECEK PARTİLERİ ÜYE SAYILARINI ARTIRDI

AKP’den istifalarının ardından kurdukları partilerle Altılı Masa’da yer alan Deva ve Gelecek Partisi’nin üye sayılarında kuruluşlarından bu yana gözlenen artış devam etti.

Deva Partisi 153 bin 596 olan üye sayısını 23 bin 858 artırarak toplam 177 bin 596 üyeye ulaştı. Gelecek Partisi ise 57 bin 304 olan üye sayısını 18 bin 878 artırarak toplam 76 bin 182 üyeye ulaştı.

30 BİN HEDEFİ KOYAN SARIGÜL'ÜN PARTİSİ 50 BİN ÜYEYE ULAŞTI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 17 Nisan 2022 tarihinde yaptığı açıklamada 60 gün içerisinde 30 bin üyeye ulaşamazlarsa genel başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu.

Mayıs ayındaki verilerde Sarıgül’ün partisi 18 bin 998 üyede kalmıştı. Geride kalan sürede Sarıgül’ün hedefine partisi ulaştı. Üye sayısını 7 ayda 31 bin 53 kişi artıran TDP toplam 50 bin 51 üyeye çıktı.

MEMLEKET PARTİSİ VE ZAFER PARTİSİ DE 25 BİN ÜYEYİ GEÇTİ

CHP’den ayrılarak parti kuran ve geride kalan süreçte olağanüstü kurultay gerçekleştiren Muharrem İnce’nin başkanı olduğu Memleket Partisi ise 22 bin 965 olan üye sayısını 2 bin 167 artırarak toplam 25 bin 132 üyeye ulaştı.

Memleket Partisi ile ittifak kuracağı iddiaları gündeme gelen Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi ise 10 bin 213 olan üye sayısını 15 binin üzerinde artırarak 25 bin 535’e çıktı.

HDP'NİN ÜYE SAYISI ARTTI

Kapatılması talep edilerek hakkında dava açılan ve eş genel başkanları Anayasa Mahkemesi’nde kürsüden konuşacak olan HDP, son bir ayda üye sayısını arttıran siyasi partiler arasında yer aldı.

Yargıtay’ın verilerine göre 43 bin 218 üyeye sahip olan parti 2 bin 84 üye artışıyla toplam 45 bin 302 üyeye çıktı.

SAADET'TE DÜŞÜŞ, YENİDEN REFAH'TA ARTIŞ

Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi’nin ise son yedi ayda üye sayısında azalma yaşandı. Saadet'in 273 bin 617 olan üye sayısı 8 bine yakın azalarak 265 bin 738’e düştü.

Fatih Erbakan başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi ise üye sayısını arttırmaya devam ediyor. Yedi ay önce 215 bin 1 üyeye sahip olan parti 54 bin 309 yeni kişi ile toplam 269 bin 391 üyeye ulaştı.