Saadet Partisi'nden EYT açıklaması: 'Erdoğan baskı sonucu açıklamak zorunda kaldı'

29 Aralık 2022 Perşembe, 19:36

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca hedef aldığı ve ‘çift dikiş’ diyerek haklarını vermediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 'seçim düzenlemesi' yapıldı. EYT'liler için yaş sınırının olmayacağını "müjdeleyen" Erdoğan'ın, geçmiş yıllara ait söylemlerini hatırlatan Saadet Partisili Ateş, muhalefetin baskısı sonucu bu düzenlemeye gidildiğini söyledi.

Ateş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Benzer şeyler her seçim döneminde gündeme geldiği gibi yeniden şu müjde bu müjde diye açıklanıyor. Bunlar bizi sevindiriyor, muhalefet partileri olarak hükümetin bu doğalgazla ilgili, EYT ile ilgili, asgari ücretle ilgili almış oldukları kararlar eğer yapısal reformlar yapılmış olsaydı ekonomik alanda bunları taşıyabilecek gücümüz de olacaktı ama bu yok.

Muhalefet partileri ve altılı masa EYT’yi yıllardır gündeme getirirken bununla ilgili gerekli çalışmaların da yapılması gerektiğini hatırlatarak gündeme getirdi. Asgari ücretle ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kademeli bir şekilde asgari ücretin açlık sınırı değil fakirlik sınırına getirilebilmesi için bir projeksiyon tuttu yedi yıllık. Sabahleyin kalkıp da asgari ücretle ilgili bir açıklama yaparsanız hem işsizliği tetiklersiniz, özel sektör ciddi anlamda sıkıntıya girer bu maliyetin altından kalkamaz işverenler ve işletmeler.

"AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI"

Ortada bir problem var ve bu problemin çözümüne ilişkin Saadet Partisi'nin ve genel başkanının ne söylediği mutlaka dinlenilmesi gereken bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. EYT ile ilgili 2019 yılında, dün akşam yapılan bir açıklama olduğu için ifade ediyorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Bunu benim önüme getirmeyin’ demişti. Videolar sosyal mecrada dolaşıyor.

‘Bu noktada beni teşvik etmeyin, bu Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batıracak bir hamledir, asla böyle bir şeye ben müsaade etmem’ diyen Recep Tayyip Erdoğan, altılı masanın ısrar ve baskısıyla bunu açıklamak zorunda kalmıştır. Böyle bakıldığı zaman bu altılı masanın ve muhalefetin bir başarısıdır. Teşekkür edilmesi gereken biri varsa o da tartışmasız altılı masa ve muhalefet partileridir."