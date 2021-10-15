TÜGVA, Atatürk’e hakaret eden Mustafa Armağan’a da sahip çıkmış
"Atatürk’e hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırılan Mustafa Armağan'ın, Gaziantep'te AKP'li Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılması protesto edilmişti. Armağan'ın TÜGVA'ın Gaziantep il temsilciliğinde ağırlanarak gençlerle sohbet ettiği ve "Gençlik hocasının yanında" paylaşımı yapıldığı ortaya çıktı.
“Atatürk'e hakaret” suçundan hapis cezasına çarptırılan yazar Mustafa Armağan 2-10 Ekim arasında yapılacak Şahinbey Kitap Günleri' etkinliğine katılacağının açıklaması kentteki bazı STK'ler, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Mustafa Armağan, AKP’li Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe yoğun güvenlik önlemleri altında getirildi. Daha sonra da salona girişler polis tarafından engellendi.
Polis ile başta siyasi parti temsilcileri olmak üzere yurttaşlar ve gazeteciler arasında tartışmalar yaşandı.
Emniyet yetkilileri, Valilik emriyle öğrenciler dışında kimsenin salonu alınmayacağını belirterek içeri girme isteklerini geri çevirdi. Merkez önünde toplananlar, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Direne direne kazanacağız” gibi sloganlar attı.
TÜGVA’DAN MUSTAFA ARMAĞAN’A DESTEK
Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberinde, protesto edilen Armağan’ın, devlet içinde kadrolaşma iddiası ile gündeme gelen TÜGVA’ın Gaziantep il temsilciliğinde ağırlandığı ortaya çıktı.
TÜGVA Gaziantep şubesinin sosyal medya hesabından ‘Gençlik hocasının yanında’ başlığıyla yayımlanan mesajda “Genç kardeşlerimizle keyifli sohbetlerde bulunan hocamıza teşekkürlerimizi sunarız” denildi.
Mustafa Armağan’ın, kitap imzalama ve gençlerle sohbet ettiği anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların bir süre sonra TÜGVA Gaziantep şubesinin sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.
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