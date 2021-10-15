TÜGVA belgelerinde 'Hanımlar fotoğraflarda ön planda olmalı' detayı

15 Ekim 2021 Cuma, 09:08

Kamu kaynaklarından aldığı pay ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen TÜGVA’nın üyelerine, “Kadın ve erkekler ayrı binaları kullanmalı. Bina imkanları kısıtlı ise binalar farklı zaman dilimlerinde kullanılmalı” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Vakfın hazırladığı, “İcra’da Genel Hassasiyetlerimiz” notunda, “Hanımların paylaşıldığı fotoğraflarda şahsın ön plana çıkarılmaması” gerektiğini belirtilirken, “Mensuplarımızın bireysel olarak kadın-erkek poz vermesi gibi bir durum olmamalıdır” denildi.

Eski bir TÜGVA üyesi olduğu ifade edilen kişinin sızdırdığı belgelerin arasında yer alan, “İcra’da Genel Hassasiyetlerimiz” ve “Sosyal Medya’da Uyulması Gereken Kurallar” listesine BirGün'den Oktay Evsen ulaştı. Listede, “Toplantı karışık da olsa sadece erkek de olsa paylaşım yapılmamalı” denilerek, Yönetim Kurulu toplantılarının, “Vakfın hassasiyetlerine uygun” gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Faaliyetlerin, “Kadın-erkek karışık yapılmaması” konusunda üyelerine uyarıda bulunan vakfın hazırladığı öne sürülen listede şunlar sıralandı:

Koordinatörlükler ve komisyonları: Toplantılarını ihtiyaç halinde karışık yapabilirler. Bina kullanımı: Geniş ofis tipi ayakkabı ile girilen mekanlarda yine hassasiyetlere dikkat ederek kadın-erkek aynı bina kullanılabilir fakat kadınların ve erkeklerin çalışma alanları, odaları ayrı şekilde dizayn edilmelidir. Binalar bu hassasiyetlerin gözetilemeyeceği yerler ise kadın ve erkekler ayrı binaları kullanmalı. Bina imkânları kısıtlı ise binaların farklı zaman dilimlerinde kullanılması gerekmektedir.

Listede, sosyal medyaya da ayrı bir başlık ayrıldı. Vakıfta resmi görevi olanların bireysel olarak kadın-erkek poz vermemesi gerektiği konusunda uyarılar içeren listede, “Hanımların paylaşıldığı fotoğraflar şahısların ön plana çıkarılmadan, uzaktan çekilmiş fotoğraflar halinde ve buğulama yapılmadan paylaşılabilir” ifadeleri kullanıldı.