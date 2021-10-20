TÜGVA belgelerini sızdıran kişi açıklandı

TÜGVA'nın sızdırılan belgeleri gündemdeki yerini koruyor. Sızan belgelerde birçok TÜGVA üyesinin devlet kademelerine getirildiği anlaşıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV ekranlarında yayınlanan Özlem Gürses'le Kayda Geçsin programında TÜGVA belgelerinin sızmasına ilişkin, "O dönem TÜGVA'da görev yapan Mehmet Emin Yalçınkaya, bu bilgileri kendi hard diskine kopyalamış, hard diskten silmek üzereyken o dönem yanında çalışan bir kişi de bunu almış" dedi.

"Bu kaynak hiç uzakta aramamaları gereken ki yetkililere de ilettim. Sayın TÜGVA Genel Başkanı ve daha önceki genel başkanının sekreteri Mehmet Emin Yalçınkaya'nın hard diskiymiş bu.

TÜGVA'da görev yapan Yalçınkaya bu bilgileri kendi hard diskine kopyalamış, hard diskten silmek üzereyken o dönem yanında çalışan bir kişi de bunu almış"