TÜGVA belgelerini sızdıran kişi açıklandı
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) sızan torpil belgelerinin kaynağının eski yöneticilerden Mehmet Emin Yalçınkaya olduğu, ondaki bilgileri bir TÜGVA çalışanının kopyaladığı iddia edildi.
TÜGVA'nın sızdırılan belgeleri gündemdeki yerini koruyor. Sızan belgelerde birçok TÜGVA üyesinin devlet kademelerine getirildiği anlaşıldı.
Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV ekranlarında yayınlanan Özlem Gürses'le Kayda Geçsin programında TÜGVA belgelerinin sızmasına ilişkin, "O dönem TÜGVA'da görev yapan Mehmet Emin Yalçınkaya, bu bilgileri kendi hard diskine kopyalamış, hard diskten silmek üzereyken o dönem yanında çalışan bir kişi de bunu almış" dedi.
Ağırel, şöyle konuştu:
"Bu kaynak hiç uzakta aramamaları gereken ki yetkililere de ilettim. Sayın TÜGVA Genel Başkanı ve daha önceki genel başkanının sekreteri Mehmet Emin Yalçınkaya'nın hard diskiymiş bu.
TÜGVA'da görev yapan Yalçınkaya bu bilgileri kendi hard diskine kopyalamış, hard diskten silmek üzereyken o dönem yanında çalışan bir kişi de bunu almış"
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