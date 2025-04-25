TÜGVA çocuklara Türk Bayrağı yerine 'Filistin ve şeriat bayrağı' taşıttı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:27

Çocuklara yönelik gerici uygulamalar devam ederken, bu tehdit 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da kendisini gösterdi. İktidara yakın olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyetinde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 23 Nisan kapsamında çocuklara namaz kıldırdı.

‘23 NİSAN ULUSAL SESSİZLİK’

TÜGVA, önceki gün Diyarbakır’da gerici etkinlikleriyle bilinen ve “İslam’la Diriliş, Gençlikle Yükseliş” sloganıyla eylemlerini yapan Davet ve Gençlik Merkezi’yle Diyarbakırlı ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları Filistin’in Gazze kenti için yürüttü. İki gerici yapı kortejin önünde yapay kan sürülüp sargı sarılan çocukların ellerine “23 Nisan ulusal sessizlik, Diyarbakırlı çocuklar Gazzeli kardeşlerinin yanında” yazılı pankart taşıttı.

Çocuklara tekbir çektirip, Filistin Bayrağı ile şeriat bayrağı taşıttırıldı. Çocuklara “Hamas’a selam, direnişe devam” sloganları attırılırken, ellerine ihvancı örgüt Hamas’ın İsrailli sivillere yönelik başlattığı ve çatışmaya neden olan “Aksa Tufanı”na ilişkin de “Aksa Tufanı’na selam olsun’ dövizleri taşıttırıldı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE AÇIKLAMA YAPTIRILDI

Çocuklara ikindi vakti ise Diyarbakır’ın tarihi Kurşunlu Camisi’nde namaz kıldırıldı. Namazın ardından basın açıklaması okundu. Söz konusu basın açıklamasını Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencilerinden M. O. okudu. M.O., “Bugün 23 Nisan ama biz çocuklar bugün sevinçli değiliz, neşeyle de dolmuyor, doyasıya oynayamıyor, eğlenemiyoruz. Çünkü bugün, Gazze’de oyun diye bir şey yok. Gazze'de park yok. Çünkü İsrail her yeri bombaladı. Bugün, Gazze'de çocuklar, anneler, babalar ölüyor. Çocuklar yetim ve sakat kalıyor, bomba seslerinden uyuyamıyor” dedi.