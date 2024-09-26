TÜGVA il yöneticisi kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındı: Evi ve işyerinde ‘kaçak’ mallar bulundu

Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kurucu ordu il temsilcisi Ahmet Güler’in evine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Güler’in evinde kaçak 178 elektronik sigara ve 50 kutu sarılmış makron bulundu. Söz konusu operasyona ilişkin konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bunlar halktan ve devletten sağladıkları ekonomik kaynaklarla devasa kuruluşlar haline geliyorlar ve maalesef bu şekilde toplum zararına suç unsuru operasyonların içine de giriyorlar. Çocukları bu yapılardan korumak gerekiyor. TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti dahil, bu yapıların organize suç örgütü ve devlete karşı yapılanma kapsamında kapatılıp adli kovuşturma başlatılması çağrısı yapıyorum” dedi.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü önceki gün Ordu’nun Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 12 şüpheliye yönelik 20 adreste arama ve yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında piyasa değeri 15 milyon TL olan; 5 milyon 949 bin 960 adet boş makaron, 103 bin 930 adet içi dolu makaron, 2 bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 286 adet kesilmiş bandrol, 227 adet elektronik sigara, 128 adet puro, 109 adet nargile kömürü ile 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Emniyet 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığını da bildirdi.

KAÇAK ELEKTRONİK VE SARMA SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu 12 şüphelinin arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ordu kurucu il temsilcisi Ahmet Güler’in de olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; Güler’in hem ev hem işyeri adresine operasyon düzenlendi. Güler’in evinde düzenlenen operasyonda 178 elektronik sigara ve 50 kutu sarılmış makron ele geçirildi. Mevcut Ordu İl Temsilcisi Av. Ömer Faruk Yücedağ’ın da Güler’in evine düzenlenen operasyonda avukatı olarak katıldığı ileri sürüldü. Mahalle sakinlerinin aktardıklarına göre; operasyondan sorumlu polis memuru Av. Yücedağ’a “Bize burada sorun çıkardın. Burada 50 kutu kaçak sarılmış makron ele geçirildi. Şahsın dükkanında da bunun katbekat fazlası çıktı” ifadelerini kullandı. Kaçakçılıktan adli tahkikat başlatılan Ahmet Güler’in 2023 Genel Seçim’inde AKP’den Adıyaman Milletvekili Aday Adayı olduğu, ancak aday gösterilmediği de ortaya çıktı.

YAZ KURSLARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

TÜGVA, geç ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği gerici eğitim faaliyetleriyle biliniyor. TÜGVA’nın kaymakamlık onayıyla Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Altınordu İlkokulu’nda “yaz kursları” açmasına ilişkin 25 Haziran’da açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TÜGVA’nın yaz okulu kapsamında Kuran, canım peygamberim, futbol, basketbol, voleybol, akıl-zeka oyunları, ödüllü yarışmalar ve geziler düzenlediğini belirtmişti. Adıgüzel, “Öğretmenler hangi konuda yetersiz eksik kalmış da TÜGVA buraya sokuluyor. Anayasal suç işleniyor, burada bir ihlal var. İnsanlara zorla belli bir zümrenin siyasi fikrini, çıkarlarını işlenmesi, elaman devşirme hareketi var. Valiliğin, kaymakamlığın ve okul müdürünün sorumluluğu var” açıklamasında bulundu. Adıgüzel’in açıklamasının ardından AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı Şenol Yılmaz, söz konusu okulun önünden “Milletvekilinin mal bulmuş mağrip gibi ilgili kurumu da töhmet altında bırakarak sanki zorunlu bir eğitim veriliyormuş veya hukuksuz bir eğitim veriliyormuş gibi algı oluşturmasını esefle karşılıyoruz. Temel değerlerimiz ile birlikte modern bilimin ışığında bir Teknofest gençliği yetişmektedir” ifadelerini kullandı.

''TEKNOFEST GENÇLİĞİNİZ BU MU?''

Söz konusu operasyona ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP’li Adıgüzel, “TÜGVA’nın Ordu’da yaptıkları yaz kursları nedeniyle açıklama yapmıştım. AKP il yöneticileri de TÜGVA’ya sahip çıkarak, ‘Adıgüzel yalan konuşuyor. Teknofest gençliği istemiyor’ demişti. Şimdi sormak gerekiyor; Sizin Teknofest gençliğiniz bu muydu? Yine ‘Mal bulmuş mağrip gibi’ demişlerdi. Evet malı destek verdikleri il temsilcisinin evinde ve işyerinde bulmuşlar. Gidip emniyete sorabilirler. Ne olduğu belirisiz yapılara destek verirlerse, gün gelir bunları önünde bulurlar. Utanırlar mı acaba?” diye sordu.

''DEVLETE KARŞI YAPILANMA''

TÜGVA, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İlim Yayma Cemiyeti gibi yapıların Türkiye’nin altını oyduklarını belirten Adıgüzel, “Bunlar halktan ve devletten sağladıkları ekonomik kaynaklarla devasa kuruluşlar haline geliyor ve maalesef bu şekilde toplum zararına suç unsuru operasyonların içine de giriyorlar. Çocukları bu yapılardan korumak gerekiyor. Bilal oğlan, gel de kurtar şimdi kaçakçı Ordu il temsilcini. Elini çabuk tut, emniyete adliyeye telefonlar yağdır. Bunlar karanlık cumhuriyet düşmanı rant odakları demiştim şimdi bir kere daha uyarıyorum” ifadelerini kullandı. Adıgüzel, daha önce TÜGVA’nın İstanbul’da kaçakçılık operasyonlarında adı geçtiğini anımsatarak, “TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti dahil, bu yapıların organize suç örgütü ve devlete karşı yapılanma kapsamında kapatılıp adli kovuşturma başlatılması çağrısı yapıyorum” dedi.