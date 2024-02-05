TÜGVA kız öğrencilere 'tesettür defilesi' düzenledi, erkek öğrencilere Kuran okuttu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'da ilkokul öğrencilerine tesettür defilesi düzenlendi.
Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) 'Kış Kampı' projesi adı altında 10 - 14 yaş arası kız öğrencilere tesettür defilesi düzenlendiği ortaya çıktı.AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın 22-24 Ocak tarihlerinde Gölcük'te düzenlenen defile sosyal medyada da paylaşıldı.
Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; aynı temsilcilik 14 Ocak tarihinde de erkek öğrencilere 'Kış Okulu' projesi kapsamında namaz kıldırdı, Kuran okuttu.
TÜGVA’nın Büyükçekmece temsilciliğinde de daha önce öğrencileri ‘Vakıf Okul’ projesi kapsamında İstanbul Büyükçekmece’deki bir okulda öğrencilerin tesettüre soktuğu ortaya çıkmıştı.
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