TÜGVA kız öğrencilere 'tesettür defilesi' düzenledi, erkek öğrencilere Kuran okuttu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'da ilkokul öğrencilerine tesettür defilesi düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:52
TÜGVA kız öğrencilere 'tesettür defilesi' düzenledi, erkek öğrencilere Kuran okuttu
Abone Ol google-news

Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) 'Kış Kampı' projesi adı altında 10 - 14 yaş arası kız öğrencilere tesettür defilesi düzenlendiği ortaya çıktı.AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın 22-24 Ocak tarihlerinde Gölcük'te düzenlenen defile sosyal medyada da paylaşıldı. 

Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; aynı temsilcilik 14 Ocak tarihinde de erkek öğrencilere 'Kış Okulu' projesi kapsamında namaz kıldırdı, Kuran okuttu.

TÜGVA’nın Büyükçekmece temsilciliğinde de daha önce öğrencileri ‘Vakıf Okul’ projesi kapsamında İstanbul Büyükçekmece’deki bir okulda öğrencilerin tesettüre soktuğu ortaya çıkmıştı. 


TÜGVA haberleri tesettür haberleri Bilal Erdoğan haberleri Erdoğan haberleri

İlgili Haberler

TÜGVA’dan ortaokul öğrencilerine umre vaatli kitap okuma yarışması

TÜGVA’dan ortaokul öğrencilerine umre vaatli kitap okuma yarışması
TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazası geçirdi

TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazası geçirdi
Yurt yapılsın diye tahsis edilmişti... İmamoğlu TÜGVA'ya devredilen yıkılmış binayı inceledi: 'Şu pejmürde hale bak!'

Yurt yapılsın diye tahsis edilmişti... İmamoğlu TÜGVA'ya devredilen yıkılmış binayı inceledi: 'Şu pejmürde hale bak!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon