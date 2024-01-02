Yurt yapılsın diye tahsis edilmişti... İmamoğlu TÜGVA'ya devredilen yıkılmış binayı inceledi: 'Şu pejmürde hale bak!'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:36

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:36

Mülkiyeti İBB’ye ait Fatih ilçesi Kariye Mahallesi 2621 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 25 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 21 Kasım 2018’de aldığı kararla Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) verildi.

TÜGVA, onarım karşılığında 25 yıl boyunca kullanım hakkını aldığı, İstanbul’un tarihi ilçesi Fatih’in ortasındaki yapıda herhangi bir çalışma başlatmadı. İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 20 Ağustos 2021 tarihinde söz konusu taşınmazda tespit çalışması yaptı. Yapılan tespitte, taşınmazın boş tutulduğu, etrafının metal malzemeler ile çevrili olduğu ve kullanımda olmadığı hususları tutanak altına alındı.

Tutanak sonrasında harekete geçen İBB, 24 Ağustos 2021’de TÜGVA’ya ihtarname yolladı. İhtarnamede, “Taşınmazın, 21.11.2018 tarihli ve 1866 sayılı Meclis kararı ile 12.12.2018 tarihli ve 4619-4510 sayılı Encümen kararı uyarınca amacına uygun kullanılması, aksi takdirde ‘Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin’ 14. maddesine istinaden, Türkiye Gençlik Vakfı adına tesis edilen bedelsiz irtifak hakkının fesih edileceği” uyarısında bulunuldu.

TÜGVA’NIN SAVUNMASI: “PANDEMİDEN DOLAYI RESTORASYONA BAŞLAYAMADIK”

TÜGVA, İBB’nin ihtarnamesine 10 Eylül 2021 tarihli yazıyla yanıt verdi. Restorasyon işlemlerinin pandemi nedeniyle gerçekleştirilemediğinin savunulduğu yazıda, restorasyon çalışmalarının devam ettiği ileri sürüldü. Yazıda, "Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesine uygun şekilde eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” denildi. Ancak geçen zaman süresince taşınmazda herhangi bir çalışma başlatılmadı.

Adeta kaderine terk edilen taşınmazda, 2022 Aralık ayında bir yangın meydana geldi. Yangınlarla harabeye dönüşen yapıda, kısmi yıkılmalar gerçekleşti. Tüm yaşananlar, İBB’nin ilgili birimlerince tutulan tutanaklarla kayıt altına alındı. İBB, 2023 yılı içerisinde konuyu, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na taşıdı. Kurul, 14 Haziran 2023’te verdiği kararda, “Taşınmazın ilgili Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) denetiminde zemin kat kotuna kadar sökülmesine, nitelik arz eden yapı elemanlarının saklanmasına, yapı çevresinde gerekli can ve mal güvenlik önlemlerinin belediyesince ve ilgililerince alınmasına, rekonstrüksiyon projesinin iletilmesine karar verilmiştir" denildi.

Konu, TÜGVA adına tesis edilen bedelsiz irtifak hakkının kaldırılmasına dair karar alınması için Başkan İmamoğlu’nun ‘olur’ imzasıyla Belediye Meclisi'ne havale edildi.

“ŞU PEJMÜRDE HALE BAK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki yönetim tarafından TÜGVA’ya tahsis edildikten sonra harabeye dönen, bir Mimar Sinan eseri olan tarihi Mihrimah Sultan Camii’nin tam karşısında bulunan yapıda incelemelerde bulundu.

İmamoğlu’na inceleme gezisinde, CHP’nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat da eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel’den binayla ilgili bilgiler alan İmamoğlu, “Öyle güzel bir yerde ki. Tam Fatih’e giriş. Şu pejmürde hale bak. Bir de hak sahibi değilsin. Hak sahibi değilsin, hak sahibi olanın hakkını elinden almaya çalışıyorsun. Yakılıp, yıkılmış bir yer. Yani bu inat niye? Ondan sonra laf gelince, ‘çöp, çukur’. Çöp, çukur bu işte. Bu kafa yani. Surların dibi. Muazzam bir yer. Buradan toplumsal mesajını ver, insanları içine çek. Burası sanki sanırsın Fatih değil de bir başka bir ülke gibi. O insanlar niye öyle öne çıkıyor? Sen burada yeterince kültürel alan üretememişsin, ondan. İşte buralarda onu üreteceksin. Camiyle karşı karşıya” dedi.