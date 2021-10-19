TÜGVA, suç duyurusunun yapıldığını unuttu, yargıya işaret etti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, vakıf hakkında çıkan 'üyelerini devlet kurumlarına yerleştirdiği' yönündeki olayların yargıya taşınmasını istedi. Açıklamada ayrıca TÜGVA yöneticilerinin devlet kurumlarında görev yaptığı kabul edildi.
TÜGVA hakkında çıkan ve 'paralel yapılanma' eleştirilerine neden olan iddialar gündemdeki yerini koruyor. TÜGVA tarafından yapılan açıklamada üyelerin devlet kadrolarında yer aldığı kabul edilirken yargıya da işaret edildi. TÜGVA'nın iletişim ofisi hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, "Eğer bir sorun olarak görülüyorsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz' denildi.
SUÇ DUYURUSU YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde ise Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Bilal Erdoğan, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ve TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, eski TÜGVA yöneticisi Tamer Özsoy’un, TÜGVA aracılığı ile kamuya yapılan atamalara ilişkin açıklamalarının “ikrar” olduğu belirtildi. HKP avukatları dilekçede, Tamer Özsoy’un tanık sıfatıyla dinlenilmesini talep etti.
TÜGVA'dan yapılan açıklama şöyle:
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