TÜGVA yöneticisinin bir çocuğu taciz ettiği iddia edildi

20 Kasım 2021 Cumartesi, 10:08

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) sızdırılan belgelerinde birçok TÜGVA üyesinin devlet kademelerine getirildiği gündemdeki yerini koruyor.

TÜGVA belgeleri gündemdeki yerini korurken, sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Erk Acarer de, TÜGVA'nın İdari ve Mali İşler Sorumlusu Veysel Yıldız'ın lise ikinci sınıf öğrencisi bir çocuğu taciz ettiğini iddia etti.

''HANGİ KİTAPTA YAZIYOR?''

Taciz iddialarını gündeme taşıyan Acarer, “TÜGVA İdari İşler Sorumlusu Veysel Yıldız! İslam’a saldırı öyle mi? Bir lise öğrencisine iş teklif edip ahlaksızca pusu kurmak hangi kitapta yazıyor?” ifadelerini kullandı.

''BULUŞMA TEKLİF ETTİ''

Acerer'in paylaşımlarında Yıldız'ın, lise öğrencisine iş teklif etme bahanesiyle buluşma teklif ettiği ve öğrencinin kendisine lise iki öğrencisi olduğunu hatırlatması üzerine Yıldız'ın, "Kıyafetlerin ve makyajın öyle demiyor ama" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

"BELKİ CİDDİ DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Öğrencinin kendisine "Beni mi takip ediyorsunuz siz, bunlar nasıl sözler" demesi üzerine TÜGVA yöneticisi "Belki ciddi düşünebiliriz, kardeş değiliz sonuçta" şeklinde yanıt veriyor.

''KORKAK MONTAJCI''

Acerer'in bu iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren TÜGVA'nın İdari ve Mali İşler Sorumlusu Veysel Yıldız ise, ''Benim bu görüntüler de dahil olmak üzere hiçbir zaman ve hiç kimseyle böyle bir yazışmam olmamıştır. Bu namussuzca iftirayı da ancak namus yoksunu korkak montajcı bir firari atar. Senin hakkında hem şikayetçi olacam hem de 3 kuruşluk tazminat davası açacağım 3 kuruşluksun çünkü'' dedi.

SUÇ DUYURUSU

Yıldız daha sonra yaptığı paylaşımda Acerer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ''Tamamen montaj görsellerle bana iftira atıp, namusuma saldıran firari Erk Acarer ve bu iftiraları paylaşanlar hakkında karakolda şikayetçi oldum. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Hukuk önünde hesaplaşacağız'' ifadelerini kullandı.