TÜGVA'nın vali arşivi ortaya çıktı: Kamu yararına çalışan bir vakıf bunu neden yapsın?
Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) tüm valilerin özgeçmiş bilgilerini ayrıntılı bir şekilde araştırıp kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Gazeteci Murat Ağırel'in yayımladığı belgeleri TÜGVA reddetti.
Devlet kurumlarına kendi elemanlarını yerleştirdiği ortaya çıkan TÜGVA'ya yönelik 'paralel yapılanma' eleştirileri devam ediyor. Yine TÜGVA'ya ait olduğu öne sürülen belgeleri paylaşan Murat Ağırel, Türkiye'deki tüm valilerin özgeçmişlerinin ayrıntılı bir şekilde kayıt alındığını alındığı belirtti.
Belgelerden bir örnek
"KAMU YARARINA ÇALIŞAN VAKIF BUNU NEDEN YAPSIN?"
Sosyal medyadan bilgileri paylaşan Ağırel, "TÜGVA ile ilgili yeni belgeleri inceliyorum. Anlayamadığım bir durum var. Tüm Valilerin özgeçmiş bilgileri ayrıntılı şekilde araştırılıp kayıt altına alınmış. Bakanlık bunu yapar. Kamu yararına çalışan bir vakıf neden Valilerin özgeçmiş bilgilerini araştırıp kayıt altına alır?" dedi.
TÜGVA: BÖYLE BİR ARŞİVLEME OLMAMIŞTIR
Ağırel'in söz konusu belgeleri paylaşmasının ardından TÜGVA'dan jet hızından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "TÜGVA’da hiçbir birimde, hiçbir zaman böyle bir arşivleme olmamıştır, olamaz" denilerek, "Kaynağını ve ne olduğunu bilmediğimiz ve ilk defa gördüğümüz tamamen kumpasın parçası olarak servis edilmiş, sözde dokümanları TÜGVA ile ilişkilendiren herkes hakkında hukuki süreci başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.
TÜGVA'nın bu yöndeki açıklamasını alıntılayan Murat Ağırel, "Emin misiniz? Son kararınız mı?" dedi.
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