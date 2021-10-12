TÜGVA'ya karşı çıkan idareci görevden alındı

12 Ekim 2021 Salı, 15:09

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okul ilan edilen ve yöneticilerinin tamamına yakını hükümete yakın Eğitim Bir Sen üyesi olan İzmir Atatürk Lisesi’nde, KESK’e bağlı Eğitim Sen üyesi Müdür Yardımcısı Bora Cangüloğlu’nun görevine bir kez daha gerekçesiz olarak son verildi. Geçmişte 10. Yıl Marşı ile İzmir Marşı’nın yasaklanması, TÜGVA’ya sağlanan yer tahsisleri gibi kararlara karşı çıkan ve yine görevinden alınıp sürgün edilen, sonrasında ise mahkeme kararlarıyla görevine iade edilen Cangüloğlu’na okulun velileri, mezunları ve sendikalar sahip çıktı.

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal şunları söyledi: “Son dönemlerde liyakatı ve temel ilkeleri yok sayarak yapılan atamalar eğitim kurumlarını içerisinden çıkılmaz sorunlarla baş etmek durumunda bırakmıştır. Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilmeleri aslında siyasi iktidar açısından bir kadrolaşma harekatına dönüştürülmüştür. İzmir Atatürk Lisesi bu tahribatın en çok yaşandığı kurumlardan birisidir. Okul müdürü dahil, yedi eğitim yöneticisinden sadece Bora Cangüloğlu dışında tamamı Eğitim Bir Sen üyesidir. Yandaş sendika mensupları olan idareci ve öğretmenlerin asılsız ihbar ve iftiraları sonucu altı Eğitim-Sen üyesi öğretmen açığa alınmış, yapılan incelemeler sonucu atılan iftiralar boşa çıkarılmış, haksız yere suçlanan öğretmenler görevlerine geri dönmüşlerdir. Bora Cangüloğlu, çağdaş, demokratik, laik, bilimsel eğitimden yana tutumu, cumhuriyet değerlerine bağlılığı nedeniyle yandaşların iftira organizasyonları sonucu düzenlenen soruşturma raporu ile görevinden alınmış, sürgün edilmiştir. Kendisine yöneltilen bu iftira organizasyonlarını da boşa çıkaran Bora Cangüloğlu, mahkeme kararıyla görevine iade edilmiştir. Bu yandaş zorbalığının içerisinde rol almış kimi idareci ve öğretmenlerin okuldan ayrılması, çalışma barışının yeniden hakim olacağı yönünde bir beklenti yaratmışken, Cangüloğlu yeniden hukuk tanımaz şekilde görevden alınmıştır. Bu görevden alma haksız ve hukuksuzdur.”

Cangüloğlu’nun görevine iadesini istediklerini söyleyen Vardal, “Bir önceki yıl görev süreleri dolan Eğitim Bir Sen üyesi dört idarecinin görev sürelerinin dört yıl daha uzatılmasına karar verilmişken, Bora Cangüloğlu’nun görevinin hiçbir gerekçe gösterilmeden sonlandırılması, bu kararın hukuki değil siyasi olduğunu göstermektedir. Bora Cangüloğlu’nun görevden alınmasının gerekçesi nedir? Baskılar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler Bora Cangüloğlu’nu da, Türkiye'nin aydınlık geleceği için safını belirlemiş olan eğitim emekçilerini de, cumhuriyetin çağdaş, demokratik, laik değerlerini içselleştirmiş öğrencilerimizi, velilerimizi, mezunlarımızı da asla yıldıramayacaktır” diye konuştu.