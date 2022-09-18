Tuhaf gelenekler damadı canından bezdirdi: Şalvar giydirdiler, vince astılar...
Dünyaevine girmek için bütün zorlukları geride bırakan damat, adetleri gereği yerine getirilenlerden dolayı evlendiğine evleneceğine pişman oldu.
Bursa’nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar, uygulanan geleneklerden yaka silker oldu.
Son olarak dünyaevine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi.
Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırıldı. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin’i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı.
Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı.
İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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