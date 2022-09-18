Düğün evinde dağıtılan yemekten 1'i damat 13'ü davetli hastanelik oldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düğün için erkek tarafının evinde dağıtılan yemekten, aralarında damadın da bulunduğu 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre erkek tarafının düğün evinde davetlilere ikram edilen tavuk yemeğinden yiyen damat ve davetliler mide ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle rahatsızlandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Tavuk yemeğinden etkilenen vatandaşların bir kısmı ambulansla bir kısmı da özel araçlarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Aralarında damadın da bulunduğu 14 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından düğün evinde dağıtılan yemekten numune alarak inceleme başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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