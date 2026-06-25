TÜİK, 2025 ölüm istatistiklerini yayımladı: İntihar sayısında dikkat çeken artış!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684'e yükseldi. Ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 5,7 OLDU

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 oldu.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 2025 yılında binde 10,8 ile Sinop olarak kaydedildi. Sinop'u binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Şırnak'ın ardından binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,1 ile Van, binde 3,2 ile Batman ve Şanlıurfa sıralandı.

İLK SIRADA DOLAŞIM HASTALIKLARI YER ALDI

TÜİK verilerine göre, ölüm nedenleri incelendiğinde 2025 yılında ölümlerin yüzde 34,7'si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Dolaşım sistemi hastalıklarını yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümler alt nedenlerine göre değerlendirildiğinde, ölümlerin yüzde 42,3'ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24,6'sının diğer kalp hastalıkları ve yüzde 18,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandığı görüldü.

EN YÜKSEK OLDUĞU İL ÇANAKKALE

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2025 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi yüzde 42,8 ile Balıkesir, yüzde 42,2 ile Hatay ve yüzde 42,0 ile Burdur izledi.

Aynı verilere göre, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il yüzde 25,4 ile Kilis oldu. Kilis'in ardından yüzde 28,7 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile İstanbul ve yüzde 29,0 ile Kayseri geldi.

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE İLK SIRADA AKCİĞER VAR

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanan ölümler alt nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 28,9'unun gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandığı belirlendi. Bunu yüzde 8 ile kolonun kötü huylu tümörü ve yüzde 7,6 ile lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörler izledi.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanan ölümler illere göre değerlendirildiğinde, 2025 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ili yüzde 22,4 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Ağrı'yı yüzde 19,8 ile Van, yüzde 19,5 ile Kocaeli ve Ankara, yüzde 19,4 ile Elazığ takip etti.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 9,7 ile Kilis olarak kaydedildi. Kilis'i yüzde 10,9 ile Burdur, yüzde 11,0 ile Şanlıurfa ve yüzde 11,2 ile Aydın izledi.

BEBEK ÖLÜM SAYISI 6 BİN 988'E GERİLEDİ

Bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8 bin 484 iken 2025 yılında 6 bin 988 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı da 2024 yılında binde 9 iken 2025 yılında binde 7,8 olarak gerçekleşti.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2024 yılında binde 11,1 iken 2025 yılında binde 9,5'e düştü.

İNTİHAR SAYISINDA ARTIŞ

TÜİK, 2001-2025 yılına ilişkin "intihar sayısı ve kaba intihar hızı" verilerini de paylaştı. Buna göre; 2024 yılında 4 bin 509 olan intihar sayısı, 2025 yılında 4 bin 599'a yükseldi.

2024 yılında yüzde 5,27 olan "kaba intihar hızı" ise, 2025 yılında yüzde 5,36'ya çıktı.