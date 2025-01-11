TÜİK açıkladı... İşte il olması beklenen ilçeler!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 14:36

Güncelleme: 11.01.2025 - 14:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olma kriterlerine sahip ilçeleri paylaştı.

TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre; bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Bu şartların yanı sıra ekonomik kriterler de dikkate alınıyor.

BirGün'ün aktardığı habere göre; Balıkesir ve Antalya'dan da 2'şer ilçe, il olabilir.

İl olma kriterlerine sahip 24 ilçe ise, şu şekilde sıralandı:

Yüksekova (Hakkari)

Elbistan (Kahramanmaraş)

Midyat (Mardin)

Kahta (Adıyaman)

Polatlı (Ankara)

Kozan (Adana)

Ünye (Ordu)

Ergani (Diyarbakır)

Ereğli (Konya)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Cizre (Şırnak)

Nazilli (Aydın)

Bandırma (Balıkesir)

Erciş (Van)

Edremit (Balıkesir)

Ereğli (Zonguldak)

Fethiye (Muğla)

İskenderun (Hatay)

Manavgat (Antalya)

Siverek (Şanlıurfa)

Çorlu (Tekirdağ)

İnegöl (Bursa)

Tarsus (Mersin)

Alanya (Antalya)