TÜİK: Çocukların En Çok Kullandığı Uygulama YouTube Oldu!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:49

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:49

Araştırmaya göre, çocuklar arasında internet kullanımı yüzde 91,3 gibi yüksek bir orana ulaşmış durumda. Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 32,6’sı telefonlarını en az yarım saatte bir kontrol ettiğini ifade ederken, bu oran 11-15 yaş grubunda yüzde 42,8’e çıkıyor. Bu yaş grubundaki çocuklar, dijital dünyaya daha bağımlı hale geliyor.

YOUTUBE ZİRVEDE, INSTAGRAM VE TİKTOK TAKİPTE

Araştırmada çocukların en çok kullandığı sosyal medya platformu açık ara YouTube olarak belirlendi. TÜİK’in verilerine göre çocukların yüzde 96,3’ü YouTube’u düzenli olarak kullanıyor. YouTube’u yüzde 41,5 ile Instagram ve yüzde 26,2 ile TikTok takip ediyor. Bu platformlarda geçirilen sürenin artması, çocukların diğer sosyal aktivitelerini olumsuz etkiliyor.

Çocukların dijital ortamda daha fazla zaman geçirmesi, günlük aktiviteleri üzerinde de etkili oluyor. TÜİK’in araştırmasına göre, çocukların yüzde 34,4’ü ekran başında daha fazla vakit geçirdikleri için daha az kitap okuduklarını belirtirken, yüzde 33,3’ü ders çalışmaya ayırdığı sürenin azaldığını ifade ediyor. Dijital bağımlılığın bir diğer etkisi ise aile içi iletişimi azaltması. Çocukların yüzde 25,5’i, ekran başında geçirdikleri sürenin artması nedeniyle aileleriyle daha az zaman geçirdiğini belirtiyor.

HAFTA SONLARI İNTERNET KULLANIMI DAHA DA ARTIYOR

TÜİK’in araştırması, hafta sonları ekran başında geçirilen sürede ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. İnternet kullanan çocukların yüzde 53,6’sı hafta sonları günde en az iki saat internette vakit geçirdiğini ifade ediyor. 11-15 yaş grubunda ise bu oran yüzde 63,5’e çıkıyor. Çocukların, özellikle hafta sonları dijital dünyada geçirdikleri süre giderek artıyor.

UZMANLARDAN EBEVEYNLERE UYARI: DİJİTAL DENGE SAĞLANMALI

Uzmanlar, araştırmanın sonuçlarına dikkat çekerek, çocukların dijital teknoloji kullanımının daha dengeli hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ebeveynlerin, çocukların internet erişimini yasaklamak yerine, kontrollü bir şekilde yöneterek çocukların dijital dünyada sağlıklı bir denge kurmalarına destek olmaları gerektiğini vurguluyor.

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, dijital dünyadaki hızlı değişimin çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, bilinçli bir kullanımın önemini de bir kez daha hatırlatıyor.