Nikâh masasına 6. kez oturacak: Mehmet Ali Erbil evlenme teklif etti

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklif etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:39
Abone Ol google-news

Şimdiye dek beş kez nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor.

66 yaşındaki şovmen, daha önce 5 kez evlilik yaptı. Erbil aralarında 40 yaş bulunan 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklifi etti. 

Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi ile tanıştıktan bir süre sonra aynı evde yaşamaya başlanmıştı. 

“DURUMUN PARAYLA İLGİSİ YOK”

Bir programa telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, şu cümleleri kullanmıştı:

“Mehmet Ali Erbil’İn kriterlerine uyuyorum. 2 aydır beraber yaşıyoruz. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Kimsenin ne dediği de umrumda değil.”


mehmet ali erbil evlenme teklifi

İlgili Haberler

Mehmet Ali Erbil nikah masasına oturuyor

Mehmet Ali Erbil nikah masasına oturuyor
Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası
Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şikel tartışmasında geri adım: 'Hastalığıma ver...'

Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şikel tartışmasında geri adım: 'Hastalığıma ver...'

En Çok Okunan Haberler