Nikâh masasına 6. kez oturacak: Mehmet Ali Erbil evlenme teklif etti

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:39

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:28

Şimdiye dek beş kez nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, altıncı evliliğini yapmaya hazırlanıyor.

66 yaşındaki şovmen, daha önce 5 kez evlilik yaptı. Erbil aralarında 40 yaş bulunan 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklifi etti.

Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi ile tanıştıktan bir süre sonra aynı evde yaşamaya başlanmıştı.

“DURUMUN PARAYLA İLGİSİ YOK”

Bir programa telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, şu cümleleri kullanmıştı:

“Mehmet Ali Erbil’İn kriterlerine uyuyorum. 2 aydır beraber yaşıyoruz. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Kimsenin ne dediği de umrumda değil.”