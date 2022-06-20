TÜİK, 'Satınalma Gücü Paritesi' verilerini erteledi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanması beklenen bir veri ertelendi. TÜİK'ten yapılan açıklamada; “Ulusal Veri Yayımlama Takvimi”nde yer almayan “Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2021” haber bülteni 20.06.2022 tarihinde ve “Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2021” haber bülteni 21.06.2022 tarihinde saat 12:00’de yayımlanacaktır" denildi.

Satınalma gücü paritesi (SAGP) ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak farklı para birimlerinin satın alma güçlerini eşitleyen bir değişim oranını ifade ediyor.



