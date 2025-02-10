TÜİK verileri ortaya koydu: Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı İstanbul’un nüfusu ne kadar olurdu?
TÜİK’in verilerine göre; en kalabalık şehir 15 milyonluk İstanbul. En az kalabalık şehir ise 82 binlik Bayburt. Peki herkes doğduğu şehirde ikamet etseydi nasıl bir tablo oluşacaktı? İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre İstanbul çoktan 15 milyon kişiyi geçmiş durumda.
Peki herkes doğduğu şehirde ikamet etseydi nasıl bir tablo oluşacaktı?
Oksijen'in haberine göre; İstanbul nüfusu neredeyse 6’da 1’ine inecek, sayısı 24 olan 1 milyondan kalabalık şehir sayısı 35'e ulaşacaktı.
Nüfusu şimdiki sayısına en yakın olan iki il ise Çanakkale ve Balıkesir.
Herkes doğduğu ilde yaşasa Balıkesir nüfusu 13 bin 703 artacaktı. Aynı senaryoda Çanakkale nüfusu ise 6 bin 635 azalacaktı.
Son nüfus sayımına göre şehirlerin gerçek nüfusu şöyle:
En kalabalık 10 şehir:
- İstanbul 15.138.796
- Ankara 5.730.868
- İzmir 4.453.691
- Bursa 3.181.362
- Antalya 2.602.000
- Konya 2.303.311
- Adana 2.268.280
- Şanlıurfa 2.232.173
- Gaziantep 2.179.870
- Kocaeli 2.112.398
Herkes doğduğu ilde yaşasa en kalabalık 10 il tablosu şöyle şekillenecekti:
- Şanlıurfa 3.147.997
- Konya 2.689.673
- İstanbul 2.609.762
- Diyarbakır 2.456.017
- Ankara 2.072.813
- Samsun 2.024.484
- Sivas 1.984.375
- Erzurum 1.975.024
- İzmir 1.950.877
- Hatay 1.881.744
Etiketler: #nüfus #nüfus sayımı
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