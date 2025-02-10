TÜİK verileri ortaya koydu: Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı İstanbul’un nüfusu ne kadar olurdu?

Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:34

Güncelleme: 10.02.2025 - 16:35

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre İstanbul çoktan 15 milyon kişiyi geçmiş durumda.

Peki herkes doğduğu şehirde ikamet etseydi nasıl bir tablo oluşacaktı?

Oksijen'in haberine göre; İstanbul nüfusu neredeyse 6’da 1’ine inecek, sayısı 24 olan 1 milyondan kalabalık şehir sayısı 35'e ulaşacaktı.

Nüfusu şimdiki sayısına en yakın olan iki il ise Çanakkale ve Balıkesir.

Herkes doğduğu ilde yaşasa Balıkesir nüfusu 13 bin 703 artacaktı. Aynı senaryoda Çanakkale nüfusu ise 6 bin 635 azalacaktı.

Son nüfus sayımına göre şehirlerin gerçek nüfusu şöyle:

En kalabalık 10 şehir:

İstanbul 15.138.796

Ankara 5.730.868

İzmir 4.453.691

Bursa 3.181.362

Antalya 2.602.000

Konya 2.303.311

Adana 2.268.280

Şanlıurfa 2.232.173

Gaziantep 2.179.870

Kocaeli 2.112.398

Herkes doğduğu ilde yaşasa en kalabalık 10 il tablosu şöyle şekillenecekti: