TÜİK verisi: Hizmet sektöründe güven azaldı

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında hizmet sektöründe yüzde 0,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 ve inşaat sektöründe ise yüzde 1,0 arttı.

TÜİK, Sektörel Güven Endeksleri, Kasım 2021 verilerini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe düşerken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde ise yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 119,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekim ayında 120,3 iken, kasım ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,2 azalarak 123,2 oldu. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 117,3 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 0,7 artarak 117,8 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 93,6

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayında yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,3 azalarak 130,4 değerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 4,4 artarak 99,8 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,9 artarak 135,5 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi 93,6 oldu.

Ekim ayında 92,7 olan mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi, kasım ayında yüzde 1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,4 artarak 81,8 oldu. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 1,5 artarak 105,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe kasım ayında girişimlerin yüzde 55,3'ü faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 44,7'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

TALEP YETERSİZLİĞİ YÜZDE 19,6

Ekim ayında yüzde 30,0 olan inşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları", kasım ayında yüzde 28,6'ya geriledi. Yine ekim ayında 20,6 olan "talep yetersizliği" kasım ayında yüzde 19,6'ya düştü. "Diğer faktörler" ekim ayında yüzde 17,4 iken kasım ayında yüzde 13,3 oldu.