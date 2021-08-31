Hizmet sektöründe enflasyon sert yükseldi

31 Ağustos 2021 Salı, 11:39

TÜİK, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini paylaştı. H-ÜFE, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 8,13 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YÜKSELDİ

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışı ise yüzde 39,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,20, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,16 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ TAVAN YAPTI

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6,15, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7,26, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 11,69 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.