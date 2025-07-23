TÜİK 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı: Lisans mezunlarının yarısı alanında iş bulamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı. Buna göre, yükseköğretim mezunlarının 2024'te kayıtlı istihdam oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Lisansta en yüksek kayıtlı istihdam yüzde 96,4 ile tıp, ön lisansta ise yüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi oldu. Verilere göre lisans mezunlarının öğrenim gördükleri alanla uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2024'te yüzde 56,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri"ni yayınladı. Göstergeye göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında yüzde 75,6 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 75,0 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında yüzde 67,7 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS BÖLÜMÜ İLE TIP OLDU

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler yüzde 96,4 ile tıp, yüzde 95,1 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 92,4 ile elektrik öğretmenliği, yüzde 91,9 ile dil ve konuşma terapisi ve yüzde 91,9 ile elektronik öğretmenliği oldu.

EN YÜKSEK KAYITLI İSTİHDAM ORANINA SAHİP LİSANS ALANI SAĞLIK VE REFAH OLDU

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; yüzde 86,7 ile sağlık ve refah, mühendislik, yüzde 82,9 ile imalat ve inşaat, yüzde 78,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 77,6 ile eğitim ve yüzde 74,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü yüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi oldu

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümleryüzde 92,3 ile polis meslek eğitimi, yüzde 88,2 ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, yüzde 87,4 ile endüstriyel kalıpçılık, yüzde 85,2 ile metalurji ve yüzde 84,5 ile doğalgaz ve tesisatı teknolojisi oldu.

Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; yüzde 76,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 71,0 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik, yüzde 70,7 ile hizmetler, yüzde 69,1 ile bilişim ve iletişim teknolojileri ve yüzde 68,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik olarak gerçekleşti.

LİSANS MEZUNLARINDA ORTALAMA İLK İŞ BULMA SÜRESİ 14,4 AY

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2024 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 14,4 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023 yılında 15,9 ay iken, 2024 yılında 16,0 ay olarak hesaplandı.

İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; 2,2 ay ile dil ve konuşma terapisi, 4,1 ile tıp, 4,3 ay ile özel eğitim öğretmenliği, 5,1 ay ile eczacılık ve 7,6 ay ile ebelik oldu.

İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU ALAN SAĞLIK VE REFAH

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; 8,9 ay ile sağlık ve refah, 11,6 ay ile mühendislik, imalat ve inşaat, 11,8 ay ile bilişim ve iletişim teknolojileri, 12,6 ay ile eğitim ve 13,7 ile hizmetler olarak gerçekleşti.

İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU ÖN LİSANS BÖLÜMÜ 2,9 AY İLE POLİS MESLEK EĞİTİMİ

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; 2,9 ay ile polis meslek eğitimi, 9,4 ay ile optisyenlik, 10,9 ay ile aşçılık, 11,8 ay ile eczane hizmetleri ve 11,8 ay ile sivil havacılık kabin hizmetleri oldu.

İLK İŞ BULMA SÜRESİNİN EN KISA OLDUĞU ÖN LİSANS ALANI "HİZMETLER"

Ön lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; 13,7 ay ile hizmetler, 13,9 ay ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik, 14,5 ay ile mühendislik, imalat ve inşaat, 15,5 ay ile sağlık ve refah ve 16,2 ay ile bilişim ve iletişim teknolojileri olarak gerçekleşti.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMÜ PİLOTAJ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU ÖN LİSANS BÖLÜMÜ POLİS MESLEK EĞİTİMİ

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

LİSANS MEZUNLARININ KENDİ ALANINDA ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 56,1

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranı 2023 yılında yüzde 55,6 iken, 2024 yılında yüzde 56,1 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarında ise bu oran 2023 yılında yüzde 51,5 iken, 2024 yılında yüzde 51,0 oldu.

SAĞLIK VE REFAH LİSANS MEZUNLARININ KENDİ ALANINDA ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 79,9

Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (yüzde 79,9), iş, yönetim ve hukuk (yüzde 79,4), eğitim (yüzde 63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 63,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 56,8) oldu. En düşük uyum ise yüzde 20,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

ÇALIŞMA ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU BÖLÜMLER

Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 60,0), hizmetler (yüzde 59,1), sağlık ve refah (yüzde 44,5) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 44,0) oldu. En düşük uyum ise yüzde 8 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.