TÜİK'in açıkladığı verilerle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verileri uyuşmuyor: Gerçekler karartılıyor

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:00

TÜİK ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerinin uyuşmaması akıllarda soru işareti yaratırken Cumhuriyet, konuya ilişkin hukukçularla konuştu.

(Şenal Sarıhan)



29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Avukat Şenal Sarıhan, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Türkiye çapındaki bütün olayları özenle izliyor. Ancak TÜİK genel uygulamalarında olduğu gibi bu konuda da ne yazık ki yeterli bir göz açıklığıyla hareket etmiyor” ifadelerini kullandı.

(Şükran Eroğlu)



‘ENFLASYON RAKAMLARI GERÇEK DEĞİL’

Avukat Şükran Eroğlu da, “TÜİK’in zaten her alanda yeterli veri tutmadığını biliyoruz. Biliyorsunuz enflasyon rakamlarında da hiçbir zaman için gerçek yansıtılmıyor. TÜİK’in rakamları gerçeği yansıtmıyor. Kaldı ki dediğim gibi bu rakamlar adliyeye yansıyan, adli vaka olarak geçen rakamlar. Bunun dışında kamu oyuna yansımayan, hâlâ faili meçhul olan cinayetler ve kaybolan insanlar var” dedi.

‘VİCDANSIZLIK’

Hukukçu Figen Çalıkuşu ise kadına karşı işlenen suçlarda özellikle de kadın cinayetlerde şimdiye kadar bir parça da olsa iyiye gidiş yaşanmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK istatistik tablosunda yıllara göre 2022 yılı itibarıyla kadın cinayetlerinin azaldığı bildirilmekte. Gerçek rakamların verilmeyişinin sebebi nedir? Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik bir kararlı bir politika konusunda bir istek olmayışından olabilir mi? İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın çok büyük bir yanlış olmasının, kadın cinayetlerinin daha da artmakta olduğunun gizlenmek istenmesinden olabilir mi? Sistemli olarak kadınlarımız katledilirken gerçek durumun karartılması, rakamların düşük verilmesi en basit ifade ile insafsızlık, vicdansızlıktır.”