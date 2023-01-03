TÜİK'in rakamlarına tepki: Haram olsun!

03 Ocak 2023 Salı, 12:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun aralık ayında yüzde 1,18, yıllık enflasyonun da yüzde 64,27 açıkladı. Memur ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Açıklanan enflasyonla memur ve memur emeklileri yüzde 16.4, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15.4 zam alacak. İğneden ipliğe %100-200 arası zam yapılıyorken enflasyonu düşük açıklayarak vatandaşın maaşına göz dikmek alçaklıktır. Haram olsun!” diye konuştu.

“TÜİK TÜFEYİ KIRPTI”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da “Bu ne yaman çelişki böyle… !? TÜİK, enflasyon yıllık olarak yüzde 64,27 arttı. ENAG, enflasyon yıllık olarak yüzde 137,55 arttı. İşçi, memur, emekliye fazla zam yapmamak için tüik tüfeyi kırptı..... #HerşeyeZamMemuraGam #AdilZamİnsancaYasam #Enflasyon” dedi.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise “Tek adam rejiminde TÜİK yine şaşırtmadı, #enflasyon aralık ayında yüzde 1,18; yıllık bazda yüzde 64,27 olarak açıklandı... Milyonlarca memurun ve emeklinin hakkını yedi” ifadelerini kullandı.

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da ENAG ile TÜİK’in enflasyon rakamları arasındaki uçuruma dikkat çekerek, “Ekonomik krizi ve enflasyonu TÜİK'in rakamlarıyla gizleyemezsiniz. Bu; açık ve net hak gaspıdır, emek gaspıdır” diye konuştu.