Şanlıurfa'da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:01
Şanlıurfa'da iş cinayeti: Göçük altında kalan işçi öldü
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Yavuz Selim Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşenirken meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33), toprak altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekiplerce toprak altından çıkartılan Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.


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