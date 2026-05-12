TÜKD’nin ‘Genç Meşaleleri’ Atatürk devrimlerini geleceğe taşıyor

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde “Genç Meşaleler Atatürk Devrimlerini Geleceğe Taşıyor” sempozyumunu Ankara'da gerçekleştirdi. TED Üniversitesi, Ankara Kent Konseyi ve TÜSİAV’ın da destek verdiği sempozyum, 10 Mayıs 2026 Pazar günü TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlendi. Atatürk devrimlerini genç bir bakış açısıyla ele alan 29 üniversiteli genç, 6 aylık çalışmanın ürünü olan bildirileri sempozyumda paylaştı. Sempozyum, TÜKD Antalya Şube Başkanı ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Sarvan, TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Sanatçı Pınar Ayhan da etkinliğe özel sunumlarıyla katkı sağladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı anlamlı bir şekilde kutlamak üzere organize edilen program kapsamında Siyasi Devrimler ve Hukuk Devrimleri, Ekonomi Devrimleri, Sağlık Devrimleri ve Eğitim ve Kültür Devrimleri başlıklı 4 oturum gerçekleştirildi.

‘GELECEK, GENÇLERİMİZİN ELLERİNDE’

Gençlere hitap eden TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, cumhuriyet değerlerinin sadece korunması değil, akıl ve bilimle yeniden yorumlanması gerektiğine dikkat çekti. Bilginin baş döndürücü bir hızla yayıldığı ancak doğruluğunun her geçen gün daha fazla sorgulandığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Başkan Güler, “Bu çağda Atatürk ilke ve devrimlerini yeniden okumak, anlamak ve yorumlamak hepimizin, açıkça en önemli tarihsel sorumluluğu hâline geldi. TÜKD olarak bizler, bu sorumluluğun en güçlü taşıyıcılarının düşünen, sorgulayan ve aklın yolunu seçen ve kendi düşüncelerini açıkça ifade etmeye kararlı gençler olduğuna inanıyoruz. Genç Meşaleler projesi, tam da bu iradenin görünür hale gelmesidir. 19 Mayıs’ın anlam ve ruhuna yakışır şekilde gerçekleştirilen bu sempozyum gençlerin kendi sözlerini söyleyebildiği, fikirlerini tartışarak büyütebildiği bir zemin hazırlıyor. Gelecek, sevgili gençlerimizin ellerinde Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, aydınlıklara yönleniyor” dedi.

‘AYDINLIK GELECEK ATATÜRK’ÜN MİRASINI İZLEYEN GENÇLERİN ELLERİNDE KURULSUN’

Gençler tarafından sunulan bildiriler sayesinde Atatürk ilke ve devrimlerinin zamandan bağımsız olduğunun anlaşıldığını ifade eden Meral Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yaş ve her nesilde yeniden anlaşılabilir, tartışılabilir ve hayata geçirilebilir. Ve burada sunulan bildiriler, bize Atatürk’ün şu sözlerini hatırlatıyor: 'Bütün ümidim gençliktedir.' Sevgili gençler, Sizler, Atatürk’ün 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller idealinin temsilcileri, savunucularısınız. Elinizdeki meşaleler, cehaleti büyüten, eşitsizliği normalleştiren, aklı ve bilimi geri plana iten her türlü karanlığa karşı daha güçlü yanıyor. Çünkü sizler, Atatürk’ün zamanlar ötesi ilke ve devrimlerini bilmekle kalmıyor, hayatlarınızda uyguluyorsunuz. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, bu iradeyi taşıyan gençlerimizin yanında durmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Meşaleler çoğaldıkça yol aydınlanıyor, yol aydınlandıkça Cumhuriyet güçleniyor! Adımlarımızın sesi yükselsin, her yerden duyulsun. Aydınlık gelecek Atatürk’ün mirasını izleyen gençlerin ellerinde kurulsun!”

ATATÜRK’ÜN HUZURUNA ÇIKTILAR

Sempozyumdan bir gün öncesinde Anıtkabir'e giderek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan gençler, mozeleye karanfil bıraktı. İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker, Anıtkabir'in ardından Pembe Köşk'e geçen gençlerle tek tek ilgilendi.