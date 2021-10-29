Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu'ndan fahiş fiyat açıklaması: Para cezalarıyla yetinmeyelim, hapis cezası olmalı

29 Ekim 2021 Cuma, 17:40

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle zincir market ve tedarik şirketlerine yönelik soruşturmasını tamamladı. Kurum, zincir marketler BİM, A101, Migros, Şok ve CarrefourSA ile tedarikçi Suudi sermayeli sıvı gıda şirketi Savola’ya toplam 2 milyar 700 milyon lira para cezası verdi.

"BU ZİNCİR MARKETLERE OLAN GÜVEN DUYGUSU ZEDELENMİŞTİR”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da Rekabet Kurumu'nun para cezası kararının ardından konuyu değerlendirdi. Tüketicilerin güveninin zedelendiğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

“Bunun iki sonucu vardır. Bu cezaları ödeyecekler. Tamam Hazine'ye kaynak aktarılacak o bizi ilgilendirmiyor. Birincisi tüketicinin bu mağazalara olan güven duygusu zedelenmiştir. İkincisi de gelecekte aynı şekilde tavırlar devam edecekse bu işin sonu hiç iyi olmaz. Tüketicinin cebinden haksız yere çıkartılan milyarlarca lira nasıl geri gelecek? Gelmeyecek elbette. Bu nedenle para cezalarıyla yetinmeyelim, bundan sonra çok daha ağır yaptırımlar getirelim daha net söylüyorum hapis cezası olmalı.”

“TÜKETİCİLER TİCARET BAKANLIĞI’NIN MOBİL UYGULAMASINI İNDİRSİNLER”

Tüketicilerin fahiş fiyatlara karşı önlem alması için Ticaret Bakanlığı’nın mobil uygulamasını indirmelerini öneren Ağaoğlu, “Bakın bununla ilgili bile ben tüketicilere tavsiye ediyorum. Mobil tüketici uygulaması var. Ücretsiz olarak hem cep telefonlarına indirilebilir. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı bildirimi ile ilgili de bir uygulama geliştirdi. Haksız fiyat bildiriminin tüketiciler cep telefonlarına indirsinler” dedi.