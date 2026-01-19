Tülay Hatimoğulları'ndan 'Hrant Dink' mesajı: 'Bu topraklarda barışı yeşerteceğimizin sözünü verdik ona'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "19 yıl önce bugün Hrant Dink’e sıkılan kurşunla hepimiz o kaldırıma düştük. Hrant Dink’in mirasına sıkı sıkı sarılıp, kalktık ayağa. Çünkü bu topraklarda barışı yeşerteceğimizin sözünü verdik ona ve nicesine" mesajını paylaştı.

Hatimoğulları, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19’uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HER ZAMAN BİZİMLESİN AHPARİG"

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

“Hrant Dink’in bu topraklarda bıraktığı iz bir acının, öfkenin çok ötesinde… O bu topraklarda bir güvercin tedirginliği ile yaşadı ama hakikatin ve barışın sesi olmaktan asla vazgeçmedi. Halklar arasında köprüler kurdu, nefrete karşı kardeşliği savundu. 19 yıl önce bugün Hrant Dink’e sıkılan kurşunla hepimiz o kaldırıma düştük. Hrant Dink’in mirasına sıkı sıkı sarılıp, kalktık ayağa. Çünkü bu topraklarda barışı yeşerteceğimizin sözünü verdik ona ve nicesine… Her zaman bizimlesin Ahparig. Saygı ve sonsuz özlemle…”