Tüm ayrıntıları ile yenidoğan çetesi: Yenidoğan çetesi nedir? Yenidoğan çetesinin üyeleri kim, hangi hastanelerde çalışıyorlar?

Yayınlanma: 19.10.2024 - 14:37

Güncelleme: 19.10.2024 - 14:37

Türkiye'de, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı büyük tepki çekti. İşte kan donduran çete ile ilgili ayrıntılar...

YENİDOĞAN SKANDALI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te söz konusu olayla ilgili CİMER üzerinden ihbar geldi.

İhbarın 21 Mayıs 2023'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında 28 Eylül 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce il genelindeki tüm kamu, özel ve vakıf üniversitesi sağlık tesislerine olağan/olağan dışı yenidoğan yoğun bakım denetimlerinde temin edilen bilgi ve belgelerin (tutanak, epikriz, gözlem formu, tahlil, tetkik, hasta dosyaları vb.) incelenmesi, değerlendirilmesi, karara bağlanması, münferit veya ortak rapor hazırlanması amacıyla "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu" kurulması istendi.

Yine soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlik ve adreslerinin tespiti yapılıp mağdur ve tanıkların ifadeleri alındı. İlgili kurumlardan da evrak ve bilgi istenilen soruşturmada somut delillerin toplanmasının ardından harekete geçildi.

YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİ HANGİ HASTANELERDE ÇALIŞIYOR?

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİ KİM?

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

İşte iddianemede adı geçen sağlık çalışanları:

AHMET ATİLLA YILMAZ- Beylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi

Ali AKSU - Birinci Hastanesi mesul müdürü

Ali DİRİK - Güney Hastanesi mesul müdürü

AYŞE MÜZEYYEN YURTOĞLU Güney Hastanesi sahibi

BAHAR KANIK Çorlu Reyap Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi

CAFER AKDUR - Bağcılar Medilife Hastanesi başhekimi.

CANSU AKYILDIRIM - Çorlu Reyap, Birinci ve TRG Hospital hastanelerinde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi

CEREN HATİCE KIRIM- Beylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire

CEYLAN ÇETİN- TRG Hospital hastanesinde hemşire

ÇAĞLA DURMUŞ- Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi

DAMLA ATAK- Güney Hastanesi yenidoğan yoğum bakım ünitesi

DENİZ KORKMAZ- TRG Hospital ve Duygu Hastanesinde hemşire

DURSUN ERYILMAZ- Bağcılar Medilife Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım sorumlu doktoru

ECEM KOÇ - Çorlu Reyap Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hemşire

FEHMİ ALPEREN- 112 çalışanı

FETİN RÜŞTÜ YILDIZ Avcılar Hospital başhekimi

HÜSEYİN GÜNDÜZ Ambulans şoförü

HÜSEYİN GÜNERHAN Güney Hastanesinde hemşire

İLKER GÖNEN Şüpheli suç tarihlerinde Medisens ve GMZ şirketlerinde doktor olarak görev yaptı. İlker Gönen, Yenidoğan çetesinde ikinci adam olarak adı geçiyor.

MEHMET GÜRÜL TRG Hospital'de doktor

MEHMET HALİS BAŞLİ TRG Hospitalde yenidoğan yoğun bakım hemşiresi

MEHMET SALİH KARA çocuk doktoru

MEHTAP SAYAR Reyap Hastanesinde hemşire

MURAT MANTUŞ TRG Hospital Hastanesinde müdür

MUSTAFA KAZAN Şafak Hastanesinde müdür

RENAS KILIÇEsenyurt Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürü

RENGİNAR MOLLA Silivri Kolan Hastanesi

SEMİHA YAVUZ Şafak Hastanesi başhekimi

SERDAR YÜKSEL Okan Üniversitesinde müdür

SERENAY ŞENKALAYCI Avcılar Hospital'de, yenidoğan yoğun bakım hemşiresi

SÜMEYYE NUR ARSLAN Medisens şirketinde Fırat Sarı'nın asistan

ŞEYHMUS ÇELİK Birinci Hastanesinde doktor

VOLKAN KARATAŞ TRG Hospital başhekimi

EMİNE AVCI Birinci Hastanesinde müdür

RIZA KEYKUBAD doktor

SÜMEYYE ÖZDEMİR Beylikdüzü Medilife Hastanesinde sekreter

TUĞBA BAŞ Bağcılar Medilife yenidoğan yoğun bakım hemşiresi

GÖZDE KUL YADİGAR Birinci Hastanesinde sekreter

BATUHAN ÇETİN Güney Hastanesinde hemşire yardımcısı

TUĞÇE TOPTEMEL Birinci Hastanesinde hemşire

FUNDA ÖZEN Reyap Hastanesinde medikal muhasebeci

AYŞE GİZEM BÜYÜKKÖLEŞ Birinci Hastanesine yenidoğan yoğun bakım hemşiresi

YENİDOĞAN ÇETE LİDERİ FATİH SARI KİMDİR?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Sarı ifadesinde, "Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum" dedi.

Reyap Hastanesi çalışanı ve Medisense şirketinin sahibi örgüt lideri Doktor Fırat Sarı ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyerek, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum. Zorunlu hizmet süremi Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalıştım. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum. Yüzde 100 hisseli sahibiyim. Geçimimi doktorluk mesleğimi yaparak kazanıyorum" dedi.

SAVCIYI TEHDİT ETTİLER

İstanbul’da yenidoğan bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'yi makamında ölümle tehdit eden kişi Mustafa Kemal Zengin. Zengin, savcıyı tehdit ederken aslında kayıt ediliyordu. Savcının Zengin'i konuşturmak için makamında kabul ettiği anlaşılıyor.

Papa'ya suisakt düzenleyen bir derin varlığını ileri süren Zengin, bu derin ekibin savcının ailesine de zarar vereceğini ileri sürerek, aslında tavsiye verir gibi yaparak savcıyı tehdit ediyordu. Savcıya, "Benimle fotoğraf çektir, bunu gören kimse sana dokunmaz" garip önerilerde bulunan Zengin, oyunu tutmayınca gözaltına alındı. Savcıyı tehdit etmediğini iddia eden Zengin, "Savcı beyi uyarmak istedim. Maksadımı aşan ifadeler kullanmışım." dedi. Tutuklu Zengin, devletçi ve vatansever biri olduğunu savundu.