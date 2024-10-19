'Yenidoğan Çetesi'nde bir skandal daha: Müdahale yetkisi olan doktor yokmuş!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 19.10.2024 - 14:09

'Yenidoğan Çetesi'yle ilgili açılan dava kapsamında hazırlanan iddianamedeki bilgilere göre, şu ana kadar hayatını kaybettiği belirlenen 12 bebekten biri olan ve yattığı Özel Güney Hastanesi'nde üç gün boyunca uygun müdahale yapılmadığı için hayatını kaybeden Kaya bebeğin öldüğü gece, hastanenin sahibi olan ve dosyadaki şüpheliler arasında yer alan Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun bilgisi dahilinde yeni doğan bölümünde sadece tıbbi müdahale uygulama yetkisi olmayan hemşire yardımcısı bulunuyordu. Durumu örtbas etmek isteyen hastane yönetiminin ayrıca kamera kayıtlarını yok ettiği belirlendi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, doğduktan sonra 3 gün boyunca uygun müdahale yapılmadığı için 13 Kasım 2023'te hayatını kaybeden Kaya bebeğin yattığı Özel Güney Hastanesi'nde, hastane sahibi Yurtoğlu'nun bilgisi dahilinde yetkili doktor skandalı yaşandı. Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve hastane hemşiresi Batuhan Çetin'in savcılığa verdiği ifadelere göre, 3.basamak ve ağır durumda olduğu belirtilen Kaya bebeğin hayatını kaybettiği gece hastanenin yenidoğan ünitesinde tam 9 bebek bulunurken hastanenin sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun bilgisi dahilinde yenidoğan ünitesinde sadece hemşire yardımcısı Damla Atak bulunuyordu. Yurtoğlu'nun, hemşire yardımcısı Atak'ın tıbbi müdahale uygulama yetkisi bulunmadığını bildiğini ancak bu durumu önemsemediğinin belirtilirken hastanenin mesul müdürü Ali Dirik'in de durumdan haberdar olduğu iddianameye yansıdı.

ÖRTBAS İÇİN KAMERA KAYITLARI YOK EDİLDİ

İddianameye yansıyan bilgilere göre şüpheliler Yurtoğlu ve Dirik'in Kaya bebeğin ölümünden sonra durumu örtbas etmek için kamera kayıtlarını imha ettiği, Dirik ve ambulans şoförü Mert Demir'in yaptığı telefon konuşmalarına yansıdı. İddianamede ayrıca Yurtoğlu'nun, hastanedeki tüm usulsüzlüklerden bilgisi olduğu ve ilaç düşümleri, hasta dosyaları, SGK faturaları ve çocuk polikliniğinde doktor bulundurmayıp hemşirelere muayene yaptırdığı belirtildi.

"SAVCININ HASTANEMDE NE İŞİ VAR?"

Yurtoğlu'nun sahibi olduğu Özel Güney Hastanesi'nde yapılan incelemeler öncesinde savcının hastaneye geleceğini duyduğuna yer verilen iddianamede, şüpheli Yurtoğlu'nun "Büyükçekmece savcısının benim hastanemde ne işi var? Bebek gece öldü. 500 gramdı, zaten ölecekti" dediği belirtildi.