Hastanelere tek tek tebliğ edildi: 'Yenidoğan Çetesi'nde peş peşe ruhsat iptalleri

"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında İstanbul'da ruhsatı iptal edilen özel hastane sayısı 9'a yükseldi.

Hastanelere tek tek tebliğ edildi: 'Yenidoğan Çetesi'nde peş peşe ruhsat iptalleri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 14:02

'Yenidoğan Çetesi' skandalına adı karışan özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor. Sağlık Bakanlığının ruhsat iptallerine ilişkin kararı, hastane yönetimlerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital de yer aldı. 

Ruhsatlar iptal edilen 9 hastane şöyle:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi 

Özel Güney Hastanesi 

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi 

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Şafak Hastanesi 

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi 


Etiketler: #yenidoğan #Yenidoğan çetesi #kamuculuk

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