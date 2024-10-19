Hastanelere tek tek tebliğ edildi: 'Yenidoğan Çetesi'nde peş peşe ruhsat iptalleri
"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında İstanbul'da ruhsatı iptal edilen özel hastane sayısı 9'a yükseldi.
'Yenidoğan Çetesi' skandalına adı karışan özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor. Sağlık Bakanlığının ruhsat iptallerine ilişkin kararı, hastane yönetimlerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildi.
Ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital de yer aldı.
Ruhsatlar iptal edilen 9 hastane şöyle:
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
Etiketler: #yenidoğan #Yenidoğan çetesi #kamuculuk
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