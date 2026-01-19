Tüm başvurulara rağmen... Mehmet Murat Çalık İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülüyor

İBB soruşturmasından tutuklanan ve İzmir'e sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Çalık, bugün sabah saatlerinde ring aracı ve eskortlarla İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülüyor.

Süreci takip eden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bir hastanın hastanesini, doktorunu seçme hakkı vardır. Tedavisini görmek istemesi, kontrol edilmek istemesi, dikişleri aldırmak istemesi, kendi doktoruna gözükmek istemesi kadar doğal ne olabilir?" ifadeleri ile Çalık'ın İzmir Şehir Hastanesi'ne götürülmesine tepki gösterdi.

X hesabından yaptığı açıklamada Akdoğan, "Olacak şey değil… Tüm başvurulara ve resmi dilekçemize rağmen Mehmet Murat ÇALIK şu sıralarda ring aracı ve eskortlarla ameliyat olduğu hastaneye değil, İzmir Şehir Hastanesi’ne götürülüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak tarihinde ameliyat olan ve geçtiğimiz gün ameliyat bölgesinde sıvı birikimi tespit edilen Murat Çalık'ın sağlık durumu endişe yaratıyor.

Açık yara ve enfeksiyon bulguları üzerine pansumanı değiştirilen Çalık'a, pansumanın daha sıkı ve düzenli yapılması gerektiği bildirilmişti.