Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Mobbing genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:51

Güncelleme: 06.03.2025 - 10:57

“İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genelgede, çalışanların motivasyonunun artırılması, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, sağlıklı, güvenli ve barışçıl bir çalışma ortamının oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

“PSIKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ ELZEM”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla imzasıyla yayımlanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

“Çalışanların işyerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedeIenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi elzemdir.”

Çalışanların psikolojik tacizden korunmasını amaçlayan genelge 7 madde olarak hazırlandı.

ALO 170 HATIRLATMASI

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatıldı.

Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Ayrıca, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU

Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

Bu kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

"ÇALIŞANLARIN ÖZEL HAYATI KORUNACAK”

Ayrıca genelgede; işyerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizilerek, şöyle denildi:

“İşyerlerinde psikolojik taciz iddialarının araştırılması ve soruşturulmasında gizliliğin ve şahısların özel hayatlarının korunmasına ve gerçeğe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verilmemesine azami itina ve hassasiyet gösterilerek süreç ivedilikle yürütülecektir. Toplu iş sözleşmelerine ve toplu sözleşmelere psikolojik taciz hususunda önleyici ve koruyucu nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.”