Ünlü ilaç firmasıyla ilgili 'mobbing' iddiası

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:34

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:49

İlaç sektörünün en büyük firmalarından biri olan Abdi İbrahim, eski çalışanı Ekin Akyaz Kasımoğlu tarafından hamile olduğu dönemde işten çıkarılmak, iftiraya uğramak ve arabuluculuk sürecinde usulsüzlüklere maruz kalmak iddialarıyla gündemde. İddiaları sormak için ulaştığımız Abdi İbrahim ilaç şirketi yetkilileri mevzuata aykırı bir işlemin olmadığının altını çizdi.

Yaklaşık 1 yıl çalıştığı firma tarafından işten çıkarılan Ekin Akyaz Kasımoğlu'nun iddiaları şöyle: "Maruz kaldığım mobbinge dayanamadığımı ve bu durumun gebeliğimde daha da dayanılmaz bir hal aldığını bildirdikten sonra hakkımda asılsız suçlamalar üretildi.

Çalışma arkadaşlarımla aramı bozmak için ‘motivasyon kaybı yaşadığım', ‘iş barışını bozduğum' gibi gerekçelerle yazılı savunmam istendi. Üstelik bunun sadece bir soruşturma olduğu bile söylendi. Yine de şirketin etik hattına tüm durumları bildirdim. Maruz kaldıklarım son derece incitici ve aşağılayıcıydı. ‘Kokuyorsun’ gibi aşağılamalarla yalnızlaştırıldım. Sürekli psikolojik baskıya maruz kaldım."

Ekin Akyaz, yaşadıklarının kadınlar açısından da vahim bir tablo oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri ekledi:

"Hamile bir çalışan olarak, fesihin başarılarım ve performansımla hiç alakası olmadığını kendilerinin de fesih esnasında dile getirmesi üzerine bari en azından doğum yapana kadar ücretsiz izne ayrılayım ki analık dönemi haklarımdan yararlanayım dedim ama bu bile kabul edilmedi.

Beni 15 dakika içerisinde, avukatı kendi ofislerine çağırarak apar topar bir arabuluculuk sürecine soktular. Ne olduğunu anlamadan belgeleri imzaladım. Yine özel sağlık sigortamın devam edeceği söyleyerek yanıltıldım. Daha sonra sağlık sigortamın iptal edildiğini ve ancak çok ciddi bir miktar ödeyerek yeniden başlayabileceğini öğrendim."

HAMİLELİĞİNİ BİLDİRDİKTEN HEMEN SONRA SAVUNMASI İSTENDİ

Avukat Elife Kobaner, müvekkilinin işten çıkarılma sürecinde hukuka aykırı işlemler yapıldığını, hamilelik bildiriminin hemen ardından yazılı savunma talebinin geldiğini belirtti.

"Özellike gebe çalışanlar hakkında savunma istenirken iddiaların somut olması gerekir. Ancak müvekkilime yöneltilen suçlamalar ‘olumsuz söylemlerde bulundu’, ‘motivasyonu düştü’ gibi muğlak ve subjektif ifadelerdi. Oysa bir çalışana suçlama yöneltirken açık ve net ifadeler, olaylar, göstergeler kullanılmalıdır."

Kobaner, Akyaz’ın şirkette yalnızlaştırıldığını, toplantılara dahil edilmediğini ve iş ortamına uygun olmayan 'kuzucuklar' ve 'şirineler' gibi üsluplarla aşağılandığını da belirtti.

ARABULUCULUK SÜRECİNDE YAŞANANLAR

İddiaya göre işten çıkarıldığı gün şirket binasının alt katına inmesi istenen Akyaz, burada bir arabuluculuk görüşmesi gerçeklestirildi. Akyaz "Arabulucuk görüşmesi için aslında daha uzun vaktim olabileceğini, görüşmenin ilgili firmada gerçekleşemeyeceğini, bir sonraki güne ve farklı isimle imzalayacağını biliyordum' dedi.

"Sağlık sigortamın devam edeceğini de söyledikleri için belgeleri imzaladım ama sonra bunun doğru olmadığını öğrendim. Ayrıca arabuluculuk süreci meğer tamamen usulsüz yürütülmüş. Belgeler toplantı sırasında bana verilmedi, sonradan tarafıma kargolandı. Meğer bu da usulsüzmüş. Toplantıya katılmayan bir kişinin imzası, belgenin tarihinin bir sonraki gün olduğunu hepsini avukatım fark etti" dedi.

Kobaner, arabuluculuk müessesesinin kötüye kullanıldığını belirterek, sürecin iptali için hukuki haklarının saklı olduğunu fakat şuan ilgili firmayla aktif bir hukuki süreçlerinin henüz olmadığını söyledi. Kobaner İş Kanunu madde 25/2’nin, hamilelik sürecinde çalışanın iyi niyet kurallarına aykırı bir davranışı olmadıkça işten çıkarılmasını zorlaştırdığını vurguladı.

ABDİ İBRAHİM: “İDDİALARI KABUL ETMİYORUZ”

Abdi İbrahim şirketi yetkilileriyle konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları kesin bir dille reddederek şu ifadeleri kullandı:

"İş Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun hareket eden bir şirket olarak, tüm çalışanlarımıza eşit ve adil bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt etmekteyiz. Tarafımıza yöneltilen iddiaları kabul etmiyoruz. Etik Hat’a yapılan başvurular detaylı inceleme gerektirmekte olup süreçler tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Taraflar arasındaki hukuki sürecin devam etmesi sebebiyle daha fazla ayrıntı paylaşmamız mümkün değildir."