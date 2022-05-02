Tüm Emekliler Sendikası’ndan düşük ikramiyelere isyan: Bu bayram emekliler el öpecek

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Sokağa çıkarak üst üste eylemler yaptıklarını hatırlatan Ayşe Ekşioğlu, “Her bayram aynı hayal kırıklığını yaşamaktan artık bıktık. Emekli ikramiyeleri 6 yıl önce ilk kez ödendiğinde 1.000 liraydı. Geçen yıl göstermelik bir zamla 1.100 liraya çıktı. Bunca yıldır bu para eridi gitti, pul oldu. Artık 1100 lirayla hiçbir şey alınmıyor. İktidara sormak istiyoruz, emeklinin kıymeti 100 lira mı? İktidarların uyguladığı politikalar sonucu emekliler her geçen gün daha da yoksullaşıyor. Şimdi de yaklaşan seçimler öncesi vaatlerle bizleri aldatarak oyumuzu alma planları yapıyorlar. Yeteri kadar ezildik ve dışlandık. Artık insanca ve onurluca yaşamak istiyoruz” dedi.

Emeklilere son bir yılda yapılan maaş zammının ceplerine girmeden eridiğini söyleyen Ekşioğlu, “14 milyona yakın emeklinin 8.5 milyonu asgari ücretin altında almakta. Bizlere layık gördükleri ve zorla dayattıkları 1.100 lira sözde ikramiye ödemelerini kabul etmiyoruz. Eskiden bayramlarda çocuklarımıza, torunlarımıza harçlık veriyorduk. Artık biz çocuklarımızın elini öpüp harçlık isteyecek hale geldik. Çocuklarımızın parasıyla, yakınlarımızın destekleriyle geçinip ay sonunu getirebiliyoruz. Bu hale düşürenler utansın” dedi.