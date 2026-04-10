Tüm Emeklilerin Sendikası, ‘Sefalet zulmüne son’ diyerek mitinglere hazırlanıyor: Emekliler isyanda

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı emeklilerin yaşam koşullarını her geçen gün daha da ağırlaştırırken emekliler ülke genelinde mitinglere hazırlanıyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, yaşanan tabloyu “tahammül sınırlarının aşılması” olarak nitelendirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “Sefalet zulmüne son” sloganıyla düzenlenecek mitinglerin 12 Nisan’da birçok ilde başlayacağını, 19 Nisan’da İzmir Dikili’de devam edeceğini açıkladı ve tüm yurttaşlara destek çağrısı yaparak meydanlara davet etti. Emekli aylıklarının yıllar içinde sistematik biçimde eridiğini vurgulayan Ergen, “Açıklanan enflasyon ile gerçek hayat pahalılığı arasındaki uçurum büyüdü” dedi.

Ergen, özellikle 5510 sayılı yasa ile birlikte aylık bağlama oranlarının düşürüldüğünü ve kayıplarının kalıcı hale geldiğini kaydederek “Bu düzenleme sürdüğü sürece emeklilerin nefes alması mümkün değil” dedi. Ergen, artan gıda, kira ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini vurgularken elektrik ve doğalgaz zamlarının yanı sıra gıda fiyatlarındaki sert yükselişin yaşamı “çekilmez” kıldığını belirtti.

SENDİKAL HAK TALEBİ

Milyonlarca emeklinin ya düşük aylıklarla yaşam mücadelesi verdiğini ya da çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Ergen, yaklaşık 9-9.5 milyon emekli 20 bin lira ve altında aylık alırken ortalama emekli maaşının 23 bin 500 lira civarında olduğunu dile getirdi.

“Demokrasi olmadan refah da adalet de olmaz” diyen Ergen, taleplerini şöyle sıraladı: “Emeklilere sendika hakkı tanınması. Her emekliye aylık 20 bin lira seyyanen zam. Sağlıkta katkı paylarının kaldırılması. Bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması. Emeklilere büyümeden pay verilmesi. İntibak yasasının çıkarılması!”