Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut: Ette fiyat istikrarı bozuldu

Ankara merkezli 8 ilde et fiyatlarını manipüle ettikleri, arzı kısıtladıkları ve bozulmuş etleri piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyon sonrası gözler et tedariğinin durumuna ve güvenli et seçimine yöneldi. Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede manipülasyondan dolayı et tedariğinde sorunlar yaşandığını belirtti. Bulut, “Besici veya büyük tedarikçi eti elinde tuttuğunda, kasaplar her sabah mezbahadan yeni bir zam haberiyle karşılaştı. İstenilen miktarda ve kalitede ürün bulmak zorlaştı. Suni artışlar nedeniyle maliyetler yükseldi. Müşterisine mahcup olmamak adına zamları etiketine yansıtmamak için kâr marjından feragat etti ancak fiyat istikrarı tamamen bozuldu” dedi.

KAREKOD VE SERTİFİKASYON ÖNERİSİ

Et manipülasyonlarına karşı karekod sistemi ve sertifikasyon öneren Bulut, “Kasaplar aslında en büyük denetçidir. Usta bir kasap mezbahadan gelen karkasın dokusundan, renginden ve lenf bezlerinin durumundan hayvanın sağlıklı olup olmadığını anlar. ‘Benim yemediğim eti müşterime yedirmem’ düsturu en büyük denetim mekanizmasıdır” dedi.

50 LİRALIK KIYMA İSTENİYOR

Bulut, yurttaşın alım gücü hakkında ise “Eskiden kilo ile alınan et, artık ‘50 liralık kıyma’ veya ‘250 gram kuşbaşı’ şeklinde talep ediliyor. Müşteri kaybından ziyade, kişi başı tüketilen miktar düştüğü için kasapların sürümü azaldı. Sabit giderlerin artmasıyla küçük esnaf ayakta kalma mücadelesi veriyor. Sektörün temize çıkması için bu tür operasyonların sonuna kadar gidilmesi ve piyasayı speküle edenlerin sektörden men edilmesi en büyük temennimizdir” açıklamasında bulundu.

MERDİVEN ALTI UYARISI

Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimlerine ilişkin Bulut, “Denetimleri değerlidir. Ancak personel sayısı ve denetim sıklığı konusunda yetersizlikler yaşanmaktadır. Özellikle ‘merdiven altı’ diye tabir edilen, ruhsatsız ve kontrolsüz kesim/parçalama noktalarına yönelik denetimlerin çok daha sertleştirilmesi gerekmektedir. Kamu-özel sektör iş birliğiyle bir denetim ağı kurulmalıdır. Şikayetler ile merdiven altı gıdaları imha edilmektedir. Ankara tarım il ve ilçe müdürlerimizle koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza güvenilir gıda yedirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİN TAZELİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

‘Bir etin bozuk olduğunun anlaşılması baharat veya işlemle gizlendiğinden dolayı bazen zordur’ diyen Sebahattin Bulut yurttaşların et alırken dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Görsel: Taze sığır eti parlak, kırmızı, koyun eti ise pembe-kırmızı arası bir renkte olmalıdır. Etin rengi morarmış veya fazla kararmış olmamalıdır.

Koku: Etin kendine has hafif bir kokusu olmalı, ekşimsi amonyak benzeri ağır bir koku bulunmamalıdır.

Doku: Etin yüzeyi çok yapışkan veya aşırı sulu olmamalıdır. Parmağınızla bastırdığınızda çukur kalıyorsa tazeliğini yitirmiş demektir.