Jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu: Edirne'de 8 şüpheli yakalandı
Edirne'de, jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Uzunköprü'de şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Aramada, 325 gram skunk, 887 gram kenevir tohumu, 5 cep telefonu, 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #EDirne
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