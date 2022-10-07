Tuna Kiremitçi'nin konseri 'Mevlid Kandili' nedeniyle iptal edildi

07 Ekim 2022 Cuma, 14:41

Müzisyen - yazar Tuna Kiremitçi, bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ndeki konserinin Mevlid Kandili gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kiremitçi, şunları söyledi:

"Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye Bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimiz, hükümet tarafından, Mevlid Kandili gerekçesiyle son anda yasaklandı. Mübarek günü siyasete alet etmeseler iyiydi"

Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye? — Tuna Kiremitçi (@kiremitciev) October 7, 2022

MUHALİF TWEETLERİ NEDENİYLE AMBARGO UYGULANDIĞINI DUYURMUŞTU

Kiremitçi, daha önce kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda ismini vermediği bir organizatöre tepki göstermişti.

Bu kişinin kendisine "Attığınız muhalif içerikli tweetten dolayı sizi konser vermeye davet edemiyoruz" dediğini belirten sanatçı, "Lümpen organizatör kardeşim; 15 yıl çeşitli ulusal gazete ve dergilerde köşe yazısı yazdım, kim olduğumu şimdi mi fark ettin?" diye sormuştu.