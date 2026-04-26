Tunç Soyer 300 gündür cezaevinde: 'O vicdanlı hakim ve savcıları bekliyorum'

Tunç Soyer 300 gündür cezaevinde: 'O vicdanlı hakim ve savcıları bekliyorum'

26.04.2026 12:36:00
ANKA
Tunç Soyer 300 gündür cezaevinde: 'O vicdanlı hakim ve savcıları bekliyorum'

Kooperatif davasından tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı Tunç Soyer, "Masum insanlar için hayatı karartıp cehenneme çevirenler cennete giremez ama vicdanı aydınlık ve temiz olanlar yeryüzünü de cennete çevirirler. Hem kendileri hem de suçsuz insanlar için..! O vicdanlı hakim ve savcıları bekliyorum, 300 gündür" dedi.

İZBETON’a yönelik “yolsuzluk” davasında tutuklu yargılanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı Tunç Soyer, cezavinde 300'üncü günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Tek kişilik hücresinde ışık aramaya devam ettiğini belirten Soyer, "Hukuk devletinde soruşturma karanlığı bitirir, ışığıyla belirsizlikleri aydınlatır" dedi.

"KARANLIĞIN AYDINLANMASINI DİLİYORUM"

Tunç Soyer, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Buca F Tipi Cezaevinde tek kişilik hücrede 300 gün geride kaldı. Her akşam 20.00’da avlu kapısı kapandığı için 300 gündür geceye, açık havaya, karanlığa çıkamıyorum. Meğer bu da özleniyormuş. İçeride ise, 300 gündür içine kapatıldığım karanlıkta durmaksızın ışık aramaya devam ediyorum. Hukuk devletinde soruşturma karanlığı bitirir, ışığıyla belirsizlikleri aydınlatır.

Soruşturma hakikate ulaşmanın tek yoludur. Ancak soruşturma bir sis perdesinin arkasında kalırsa, kimin neden cezalandırıldığı, kimin neden korunduğu anlaşılmaz hale gelir. İşte o zaman soruşturma hakikate ulaşamaz. Artık bu sis perdesinin dağılmasını, 300 gündür süren karanlığın aydınlanmasını diliyorum. Masak raporları, bilirkişi raporları, tüm beyanlar, her türlü delil suçsuzluğumu kanıtlamışken, giydirilmek istenen kıyafetin üzerime oturmadığı sise rağmen görülüyor. İsnat edilen suçlar, evimize sığmıyor.

Masum insanlar için hayatı karartıp cehenneme çevirenler cennete giremez ama vicdanı aydınlık ve temiz olanlar yeryüzünü de cennete çevirirler. Hem kendileri hem de suçsuz insanlar için..! O vicdanlı hakim ve savcıları bekliyorum, 300 gündür."

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın avukatlarından 'tutukluluk incelemesi' tepkisi
Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın avukatlarından 'tutukluluk incelemesi' tepkisi İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nde “zimmet” iddialarıyla ilgili davada tutuklu yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın avukatları, tutukluluk değerlendirmesinin avukatlar olmadan yapılmasına tepki göstererek "Dosyayı avukatlardan kaçırarak hukuksuzluğu örtemezsiniz" dedi.
Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na ziyaret
Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve önceki İZBETON Genel Müdürü Heval Şavaş’ı ziyaret etti.
Ümit Erkol da aynı soruşturmada tutuklanmıştı: Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'ya bir tutuklama daha
Ümit Erkol da aynı soruşturmada tutuklanmıştı: Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'ya bir tutuklama daha İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden "menfaat temin edildiği" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında 12 Nisan'da CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 ismin tutuklandığı soruşturma da tutuklu sayısı 12’ye yükseldi. Bu kapsamda Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya da yeniden tutuklandı.