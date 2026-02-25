Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın avukatlarından 'tutukluluk incelemesi' tepkisi

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nde “zimmet” iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın avukatları, tutukluluk incelemesinin taraf avukatları olmadan yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“AVUKATLAR OLMADAN SAVUNMA ALINMAK İSTENDİ”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Dosyayı avukatlardan kaçırarak hukuksuzluğu örtemezsiniz. Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya hakkında “zimmet” iddiasıyla yürütülen soruşturmada dün akşam saatlerinde ciddi bir hak ihlali yaşandı. Tutukluluk durumlarının gözden geçirilmesi için dosya İzmir Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Ancak bu inceleme, avukatlara haber verilmeden yapıldı. Adil yargılanma hakkının açık gereği olarak hâkimin avukatları çağırması, duruşma açması ve savunmaları dinlemesi gerekirken bu yapılmadı. Bunun yerine cezaeviyle SEGBİS bağlantısı kuruldu ve avukatlar olmadan savunma alınmak istendi.

Tunç Soyer ve diğer isimler, avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını ve avukatlarına haber verilmesini istediklerini açıkça ifade etmesine rağmen bu talep kabul edilmedi. Kişiler doğru düzgün dinlenmeden, beyanları tam olarak tutanağa geçirilmeden tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aynı dosyada yer alan iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Böylece bu dosyada tutuklu olarak sadece Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya kaldı.

“BU İŞLEMLERE HUKUK DEME İMKANI YOKTUR”

Kooperatiflerde zimmet suçu işlendiğini iddia edenler; kooperatiflerin yöneticilerini, denetçilerini, müteahhitlerini serbest bırakırken, bu kooperatiflerin mali yapısı, iş ve işlemleri üzerinde hiçbir denetim yetkisi olmayan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı tutuklu bıraktı. Bir kooperatifte sadece ilk bir yıl başkanlık yapan, tüm işlemleri çift imza ile imzalayan Şenol Aslanoğlu'nu tutuklu bırakırken imzaya yetkili diğer kişiyi, sonraki yöneticileri serbest bıraktı. Kendi lehine haksız çıkar sağlamadığı diğer iddianamede açıkça yazılı kişiler tutuklu kalırken lehine çıkar sağlandığı iddia edilen kişiler serbest bırakıldı. Esasen ortada suç sayılan bir eylem olmadığından sorun diğer kişilerin serbest bırakılması değil müvekkillerimizin tutuklu kalmasıdır. Suç olmadığına göre kimse için tutuklama kararı verilememelidir.

Yapılan soruşturmanın hedefinin önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olduğu bir kez daha ortaya çıktı, hukukun arkasına saklananlar görünür oldu. Savunma avukatlarından dosyayı kaçırıp, tutukluların beyanlarını baskı ile alan bu işlemlere hukuk deme imkanı yoktur. Yaşanan sürece yargı süreci, verilen kararlara yargı kararı deme imkanı yoktur. Hukuk dışı tutuklamalarla işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun takipçisi olacağız. Her türlü hukuksuzluğa karşı hak, hukuk ve adalet talebimizle mücadele edeceğiz.”