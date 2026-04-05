Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na ziyaret

5.04.2026 16:59:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve önceki İZBETON Genel Müdürü Heval Şavaş’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Özel’e, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile İzmir il örgütü eşlik etti.

ÇAĞATAY GÜÇ: BU DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Güç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, Buca Kırklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yı ziyaretine eşlik ettik.

Bu haksız ve hukuksuz sürecin bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bir ülkede adalet yoksa demokrasi yoktur. Hukukun değil, talimatların konuştuğu bu düzeni kabul etmiyoruz. Biz bir arada olmaya, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın avukatlarından 'tutukluluk incelemesi' tepkisi İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarıyla ilgili davada tutuklu yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın avukatları, tutukluluk değerlendirmesinin avukatlar olmadan yapılmasına tepki göstererek "Dosyayı avukatlardan kaçırarak hukuksuzluğu örtemezsiniz" dedi.
Tunç Soyer neden hapiste? Tunç Soyer benim için yüzünden gülümseyişi hiç eksik olmayan bir insandır.
'Gelecek Olsun': Tunç Soyer cezaevi penceresinden dünyaya ve ülkeye bakıyor İntikamcı veya bertaraf edici ruh, şüphesiz ne hukuk ve yasa tanır ne ahlaki siyaset ne gelenek ne ülke geleceği ve demokratik toplum arzusu ne de yargının hukukun doğal işleyişine saygı...