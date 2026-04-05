Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de tutuklu bulunan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Şavaş’ı, Buca Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Özel’e, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile İzmir il örgütü eşlik etti.

ÇAĞATAY GÜÇ: BU DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Güç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, Buca Kırklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yı ziyaretine eşlik ettik.

Bu haksız ve hukuksuz sürecin bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bir ülkede adalet yoksa demokrasi yoktur. Hukukun değil, talimatların konuştuğu bu düzeni kabul etmiyoruz. Biz bir arada olmaya, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.